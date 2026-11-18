Nem úgy alakult a Ferencváros labdarúgójának válogatottbeli visszatérése, ahogyan azt elképzelte. Daniel Arzani több mint egy év után kapott ismét lehetőséget az ausztrál nemzeti csapatban, ám a Jordánia elleni felkészülési mérkőzésen mindössze 15 percet tölthetett a pályán. A Fradi támadóját egy durva belépő után kiállították, csapata pedig 2–0-s vereséget szenvedett.

Durva talpalás miatt állították ki Daniel Arzanit (balra) Fotó: Andrew Milligan / PA Wire

Durva talpalás miatt állították ki Daniel Arzanit

A Ferencváros 27 éves támadója hosszú kihagyás után térhetett vissza az ausztrál válogatottba, miután Tony Popovic szövetségi kapitány meghívta a novemberi keretbe. Daniel Arzani a Katar ellen 3–0-ra megnyert találkozón még nem kapott lehetőséget, Jordánia ellen azonban a második félidőben becserélték. A visszatérésből végül hatalmas csalódás lett.

Arzani a 64. percben állt be Tete Yengi helyére, ám nem sokáig maradhatott a pályán. A Ferencváros játékosa a 73. percben megkapta az első sárga lapját, miután lerántotta Musa al-Tamarit, majd hat perccel később ismét szabálytalankodott. A Fradi támadója ezúttal Abdallah Nasib ellen követett el egy durva, talpalásos szabálytalanságot, amiért a játékvezető felmutatta neki a második sárga, majd a piros lapot. Arzani így mindössze negyedórával a becserélését követően kénytelen volt elhagyni a pályát.

Az ausztrálok tíz emberrel fejezték be a találkozót, és végül 2–0-ra kikaptak Jordániától a Dohában rendezett felkészülési mérkőzésen. A hazaiak első gólját Musa al-Tamari szerezte a 34. percben, miután néhány perccel korábban még egy tizenegyest is elhibázott. A végeredményt a hosszabbításban Ali Olwan állította be.

Az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya sem volt elégedett a látottakkal. Tony Popovic a mérkőzés után elismerte, hogy együttese megérdemelte a vereséget, és hangsúlyozta, hogy komoly tanulságokat kell levonniuk a történtekből. Arzani számára különösen fájó lehetett a kiállítás, hiszen több mint egy év után tért vissza a nemzeti csapatba. A Celtic ellen az Európa-ligában is eredményes Ferencváros-játékosra klubcsapatánál hamarosan újabb fontos mérkőzés vár: a Fradi november 21-én, szombaton (18:30) az ETO FC Győrt fogadja az NB I-ben.