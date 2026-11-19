Bocsánatot kért a Fradi labdarúgója, Daniel Arzani, amiért több mint egy év után úgy tért vissza az ausztrál válogatottba, hogy csereként beállva hat perc alatt kiállíttatta magát a Jordánia elleni mérkőzésen. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 27 éves játékos előbb azért kapott sárga lapot, mert lerántotta az ellenfelét, majd nem sokkal később egy másiknak a lábára taposott rá.

Daniel Arzani bocsánatot kért, amiért piros lapot kapott az ausztrál válogatottban

Fotó: Polyák Attila

Daniel Arzani bocsánatot kért

Daniel Arzanit több mint egy év után hívta meg az ausztál válogatott keretébe Tony Popovic szövetségi kapitány, és bár a Katar ellen 3-0-ra megnyert találkozón még nem kapott lehetőséget, Jordánia elleni 2-0-s vereség alkalmával csereként megkapta a bizalmat. A találkozó viszont csak 15 percig tartott neki, miután előbb lerántotta ellenfelét, Musa al-Tamarit, majd hat perccel később rátaposott Abdallah Nasib lábára – a játékvezető mindkét esetben sárga lapot mutatott fel neki. A Ferencváros labdarúgója az Instagram-oldalán nyilvánosan kért bocsánatot a történtek miatt – szúrta ki a Nemzeti Sport.

Szeretnék bocsánatot kérni a szurkolóktól és a csapattársaimtól a két buta sárga lapom miatt. Pályafutásom során mindig hatalmas büszkeséggel és felelősségtudattal töltött el, valahányszor magamra ölthettem a zöld-arany mezt

– fogalmazott Arzani, aki úgy érzi, csalódást okozott a családjának, a csapattársainak és saját magának is.

Nem így képzeltem el a visszatérésemet a válogatottba a hosszú kihagyás után. Rendkívül csalódott és elkeseredett vagyok, de most már csak annyit tehetek, hogy átgondolom a hibáimat, és megígérem, hogy ilyesmi többé nem fordul elő. Tudom, hogy mindenki követ el hibákat, ez most azonban nagyon fáj. Tudom, hogy még rengeteget adhatok a jövőben, és remélem, hogy nem fogjátok ezt az esetet a későbbiekben ellenem felhozni.

– tette hozzá a 27 éves játékos.