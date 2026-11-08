A Debrecen-Újpest mérkőzés előtt Nyíregyháza-ETO találkozóra került sor a labdarúgó NB I 13. fordulójában vasárnap. A hazaiak Hős góljával szereztek vezetést, a Szpari támadója 17 méterről szépen kilőtte a jobb alsó sarkot, miután a győriek nem vették igazán komolyan.

A Debrecen-Újpest meccs előtt rendezték a Nyíregyháza-ETO mérkőzést

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu/

Debrecen-Újpest: Dzsudzsák Balázs varázslatos gólpassza

A Győr végül pontot tudott szerezni, Djukanovic a második félidőben kiegyenlített. A hajrában emberhátrányba kerültek a vendégek, miután Gavric csúnyán mellbe rúgta ellenfelét, amiért videobírós ellenőrzés után kiállította a játékvezető.

A Debrecen-Újpest találkozón a hazaiak a magyar válogatottba behívott Szendrei Ákos góljával szereztek vezetést, Matko viszont egy hatalmas lövéssel egyenített.

A második félidő elején újra vezetést tudott szerezni a Debrecen: Dzsudzsák zseniális helyzetfelismerésről tett tanúbizonyságot, és egy remek passzal hozta helyzetbe Dénes Vilmost,

akinek a megpattanó lövése után a bal alsó sarokban kötött ki a labda.

A DVSC a hajrában eldöntötte a három pont sorsát, egy jobb oldali akció után Cibla közvetlen közelről helyezett a tehetetlen Szappanos kapujába.