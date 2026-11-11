Dibusz Dénes hosszú éveken át a magyar válogatott egyik legmegbízhatóbb kapusa volt, Marco Rossi irányítása alatt is számos fontos mérkőzésen bizonyított. A Ferencváros rutinos játékosa azonban november 16-án már a 36. születésnapját ünnepli, a nemzeti csapatban pedig egyre inkább a fiatalabb generáció kerül előtérbe. A 47-szeres válogatott kapus a Nemzeti Sportnak adott interjújában elismerte, hogy akár már túl is lehet utolsó mérkőzésén címeres mezben, ám emiatt nincs benne sértettség.

Dibusz Dénes egyelőre nem tudja, hogyan alakul a jövője

Fotó: fradi.hu

Dibusz Dénes már a válogatottól való búcsúval is számol

A magyar válogatott kapujában az elmúlt években jelentős átalakulás kezdődött: Gulácsi Péter visszavonulása után Dibusz számított az egyik legtapasztaltabb lehetőségnek a kapuban, az utóbbi időszakban azonban Tóth Balázs mellett több fiatal kapus is előtérbe került. Rossi a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre Gundel-Takács Bencét, Pécsi Ármint és Tóth Balázst hívta meg.

Dibusz szerint ez természetes folyamat, hiszen a szövetségi kapitánynak hosszabb távon kell gondolkodnia, és a következő évek válogatottját is építenie kell.

„A fiatalabb kapusok között többen rendszeresen védenek a klubjukban, méghozzá magas szinten, így racionális döntés, hogy most ők kapnak lehetőséget. Ezt el kell fogadni, nincs bennem sértettség emiatt” – fogalmazott a Ferencváros játékosa.

A rutinos kapus azt is elárulta, hogy a legutóbbi kerethirdetés előtt beszélt Marco Rossival. Akkor azonban egészségügyi problémákkal küzdött, így számára kifejezetten jól jött a válogatott szünet. A pihenő alatt több kezelést is kapott, csípőjébe és Achillesébe injekciókat adtak, amelyek segítettek a felépülésében. A kapitánynak ugyanakkor jelezte, hogy szükség esetén továbbra is rendelkezésére áll, ha az állapota engedi.

Az FTC kapusa legutóbb a 2025 novemberében elveszített, Írország elleni világbajnoki selejtezőn szerepelt a nemzeti csapatban. A 3–2-es vereség különösen fájdalmas volt, hiszen a magyar válogatott az utolsó pillanatokban kapott góllal maradt le a vb-pótselejtezőről. Dibusz nem zárja ki, hogy ez volt az utolsó fellépése címeres mezben.

Ez benne van a pakliban. Az írek elleni mérkőzés volt a legutóbbi válogatott fellépésem. Fogalmazzunk úgy, legalább emlékezetesre sikerült! Nyilván nem ez lenne a legszebb lezárása a válogatott pályafutásomnak, de ha végül valóban az volt az utolsó, együtt tudok élni vele.

Dibusz hozzátette, hogy természetesen szívesen játszana még a válogatottban, ha számítanának rá, ugyanakkor külön búcsúmérkőzés nélkül is képes lenne lezárni pályafutásának ezt a fejezetét.

Rengeteg mindent kaptam a válogatottól, sok szép élményben volt részem, ezeket senki sem veheti el tőlem. Ha még szükség lesz rám, és az egészségem is rendben lesz, természetesen szívesen megyek. Ha viszont már nem számítanak rám, azzal is meg tudok békélni.

A Ferencvárosnál is elfogadta, hogy háttérbe szorult

A generációváltás kérdése a Ferencvárosnál is előkerült. A zöld-fehérek kapujában hosszú éveken át szinte megkérdőjelezhetetlen volt Dibusz helye, az elmúlt hetekben azonban a mindössze 20 éves Radnóti Dániel is fontos mérkőzéseken kapott lehetőséget.