Dibusz Dénes hosszú éveken át a magyar válogatott egyik legmegbízhatóbb kapusa volt, Marco Rossi irányítása alatt is számos fontos mérkőzésen bizonyított. A Ferencváros rutinos játékosa azonban november 16-án már a 36. születésnapját ünnepli, a nemzeti csapatban pedig egyre inkább a fiatalabb generáció kerül előtérbe. A 47-szeres válogatott kapus a Nemzeti Sportnak adott interjújában elismerte, hogy akár már túl is lehet utolsó mérkőzésén címeres mezben, ám emiatt nincs benne sértettség.
Dibusz Dénes már a válogatottól való búcsúval is számol
A magyar válogatott kapujában az elmúlt években jelentős átalakulás kezdődött: Gulácsi Péter visszavonulása után Dibusz számított az egyik legtapasztaltabb lehetőségnek a kapuban, az utóbbi időszakban azonban Tóth Balázs mellett több fiatal kapus is előtérbe került. Rossi a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre Gundel-Takács Bencét, Pécsi Ármint és Tóth Balázst hívta meg.
Dibusz szerint ez természetes folyamat, hiszen a szövetségi kapitánynak hosszabb távon kell gondolkodnia, és a következő évek válogatottját is építenie kell.
„A fiatalabb kapusok között többen rendszeresen védenek a klubjukban, méghozzá magas szinten, így racionális döntés, hogy most ők kapnak lehetőséget. Ezt el kell fogadni, nincs bennem sértettség emiatt” – fogalmazott a Ferencváros játékosa.
A rutinos kapus azt is elárulta, hogy a legutóbbi kerethirdetés előtt beszélt Marco Rossival. Akkor azonban egészségügyi problémákkal küzdött, így számára kifejezetten jól jött a válogatott szünet. A pihenő alatt több kezelést is kapott, csípőjébe és Achillesébe injekciókat adtak, amelyek segítettek a felépülésében. A kapitánynak ugyanakkor jelezte, hogy szükség esetén továbbra is rendelkezésére áll, ha az állapota engedi.
Az FTC kapusa legutóbb a 2025 novemberében elveszített, Írország elleni világbajnoki selejtezőn szerepelt a nemzeti csapatban. A 3–2-es vereség különösen fájdalmas volt, hiszen a magyar válogatott az utolsó pillanatokban kapott góllal maradt le a vb-pótselejtezőről. Dibusz nem zárja ki, hogy ez volt az utolsó fellépése címeres mezben.
Ez benne van a pakliban. Az írek elleni mérkőzés volt a legutóbbi válogatott fellépésem. Fogalmazzunk úgy, legalább emlékezetesre sikerült! Nyilván nem ez lenne a legszebb lezárása a válogatott pályafutásomnak, de ha végül valóban az volt az utolsó, együtt tudok élni vele.
Dibusz hozzátette, hogy természetesen szívesen játszana még a válogatottban, ha számítanának rá, ugyanakkor külön búcsúmérkőzés nélkül is képes lenne lezárni pályafutásának ezt a fejezetét.
Rengeteg mindent kaptam a válogatottól, sok szép élményben volt részem, ezeket senki sem veheti el tőlem. Ha még szükség lesz rám, és az egészségem is rendben lesz, természetesen szívesen megyek. Ha viszont már nem számítanak rám, azzal is meg tudok békélni.
A Ferencvárosnál is elfogadta, hogy háttérbe szorult
A generációváltás kérdése a Ferencvárosnál is előkerült. A zöld-fehérek kapujában hosszú éveken át szinte megkérdőjelezhetetlen volt Dibusz helye, az elmúlt hetekben azonban a mindössze 20 éves Radnóti Dániel is fontos mérkőzéseken kapott lehetőséget.
A döntés hátterében elsősorban a fiatal játékosok szerepeltetésére vonatkozó előírások álltak. Dibusz elmondta, hogy Radnóti bevetése már tavaly nyáron felmerült, akkor azonban Tóth Alex játékpercei miatt erre nem volt szükség. Az új idényben más megoldást kellett találni, így végül a kapusposzton változtattak.
„Gyakorlatilag végigmentünk az összes szóba jöhető fiatal játékosunkon, végül már csak az maradt hátra, hogy Dani álljon be a kapuba, és megnézzük, miként működik így a csapat.”
Radnóti a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen bizonyított, a szakmai stáb pedig ezt követően úgy döntött, további lehetőséget ad neki. Dibusz hangsúlyozta, hogy a változtatás nem érte váratlanul, Borbély Balázs vezetőedzővel és Balogh Tamás kapusedzővel is megbeszélte a helyzetet.
A rutinos játékos szerint a Ferencvárosnak is gondolnia kell a jövőre, a nemzetközi kupamérkőzések pedig rendkívül értékes tapasztalatot jelenthetnek a fiataloknak.
„Ha vannak tehetséges fiatal kapusaink, akik készen állnak az ilyen feladatokra, miért ne kaphatnák meg a lehetőséget? Ráadásul az Európa-ligában sokkal intenzívebben lehet gyűjteni a tapasztalatokat, mint más mérkőzéseken.”
Dibusz Dénes a Fradi elképesztő sorozatáról is beszélt
A Ferencváros a kezdeti nehézségek után remek formába lendült, és a július végi, Paks elleni veresége óta már 22 egymást követő tétmérkőzésen maradt veretlen. Borbély Balázs együttese közben az AC Milan otthonában is történelmi győzelmet aratott, az Európa-ligában pedig négy forduló után hibátlan mérleggel áll.
Dibusz azonban a lenyűgöző sorozat ellenére sem teljesen elégedett a csapat teljesítményével. Szerinte az idény elején több olyan mérkőzésük is akadt, amelyen győzelmi esélyt szalasztottak el, és ezekből a hibákból tanulniuk kellett.
„Ezek közül két-három mérkőzést megnyerhettünk volna, hiszen a kezünkben volt a találkozó, többször is nyerő helyzetből engedtük veszni a pontokat. Ez nyilván bosszantó, még akkor is, ha közben hosszú ideje nem kapunk ki.”
A kapus szerint a szakmai stáb és a játékosok folyamatosan dolgoznak azon, hogy a hasonló helyzeteket a jövőben jobban kezeljék. A veretlenség jelentős eredmény, ám a Ferencváros céljai mellett a döntetlenekkel sem lehetnek mindig elégedettek.
Meddig maradhat Dibusz Dénes a Ferencvárosnál?
A nyolcszoros magyar bajnok és ötszörös kupagyőztes kapus pályafutásának folytatása klubszinten is kérdéses. Dibusz szerződése 2027 júniusában lejár a Ferencvárosnál, az esetleges hosszabbításról pedig egyelőre nem született végleges megállapodás.
„Júniusig van szerződésem a Ferencvárossal, és már beszéltünk a jövőről, de még semmi sem realizálódott véglegesen” – árulta el a kapus.
Arra a kérdésre, hogy szeretne-e továbbra is a kapuban maradni, egyelőre nem adott egyértelmű választ. Hangsúlyozta, hogy a szezonban még rengeteg feladat vár a csapatra, ezért most ezekre szeretne összpontosítani.