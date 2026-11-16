Életének 95. évében elhunyt Dino Sani brazil labdarúgó, aki tagja volt az 1958-as világbajnok csapatnak. Az egykori középpályás nem csupán jól kereső futballista volt, hanem tudatos ingatlanbefektető is. Egy csapattársa tanácsolta neki még az ötvenes években, hogy tegyen félre, különben a visszavonulása után elszegényedhet.

Elhunyt Dino Sani labdarúgó

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Elhunyt Dino Sani

Dino Sani a Sao Paulo játékosaként lett brazil válogatott, és 1958-ban világbajnokságot, 1957-ben és 1959-ben pedig Copa América-ezüstérmet nyert a csapattal. Később az AC Milanhoz szerződött, az olasz klub színeiben BEK-győztes is lett. Az egykori középpályás a visszavonulása után edzősködni kezdett, és kétszer uruguayi bajnokságot nyert a Penarollal.

Az üzleti életben is bajnok volt

Dino Sani nem egyszerűen jól kereső futballista és edző volt, hanem tudatos ingatlanbefektetővé is vált. Egykori csapattársa, José Poy tanácsolta neki még az ötvenes években, hogy tegyen félre, különben a visszavonulása után elszegényedhet. A korábbi középpályás megfogadta a tanácsot, és nem luxusautókra valamint fényűző életmódra költötte a futballból szerzett pénzét, hanem szinte minden keresetét lakások vásárlásába fektette. Több mint 20 bérlője volt, akiket személyesen tartott szemmel, és saját maga foglalkozott az ingatlanok kezelésével is. Még idős korában is aktívan foglalkozott a bérbeadással. Dino Sani tehát nemcsak a pályán, az üzleti életben is bajnok volt.