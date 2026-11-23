A hétfő esti NB II-es találkozón a Diósgyőr – amelynek kispadján Feczkó Tamás eltiltás miatt nem lehetett ott – óriási nyomást gyakorolt a Karcag együttesére, a vendégcsapat azonban hatalmas szerencsével sokáig megúszta kapott gól nélkül.

A Diósgyőr óriási potyagóllal szerzett vezetést a Karcag ellen

Fotó: dvtk.hu

Az NB II-es szezon legnagyobb potyagólját lőtte a Diósgyőr?

A 43. percben aztán megszerezte a vezetést a miskolci csapat, méghozzá egy óriási potyagóllal. Medgyes Zoltán gyűjtött be egy lecsorgó labdát a kapu előterében, majd 16 méterről rendkívül gyenge lövést küldött kapura. Varga Noelnek csak magához kellett volna ölelnie a labdát, az azonban becsúszott a kapuba a karcagi hálóőr hóna alatt.

Varga Noelnek – aki két nappal korábban ünnepelte 17. születésnapját – ez volt a hatodik NB II-es mérkőzése a szezonban. Ezeken összesen 14 gólt kapott, augusztusban pedig egy piros lapot is összeszedett a Tiszakécske elleni találkozón, amely pályafutása első másodosztályú bajnokija volt.

Varga Noel rendkívül balszerencsés, ugyanis a bekapott gólig a mezőny egyik legjobbja volt a DVTK elleni mérkőzésen. A hibája után azonban a félidőben lecserélték a 17 éves kapust.

A második félidő 63. percében Borvető Áron révén növelni tudta előnyét a Diósgyőr, míg a Karcagnak a 89. percben csak a szépítésre futotta a csereként beállt Székely Dávid találatával.