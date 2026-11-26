Nagy lehetőség előtt áll a Ferencváros labdarúgócsapata, amely négy győzelemmel kezdte az Európa-liga alapszakaszát, így 12 ponttal a tabella harmadik helyén áll. Borbély Balázs együttese csütörtökön a szlovén bajnok Celje ellen folytathatja fantasztikus nemzetközi menetelését, ám a hétvégén a címvédő ETO FC-től elszenvedett bajnoki vereség ismét ráirányította a figyelmet a Fradi hazai és nemzetközi szereplése közötti különbségre. A zöld-fehérek korábbi válogatott védője, Dragóner Attila az Origo Sportnak elmondta, több összetevője is lehet a jelenségnek.

Dragóner Attila Fradi-sikert vár csütörtökön a Celje ellen

Fotó: fradi.hu

Dragóner Attila szerint a motiváció is szerepet játszhat a Fradi kétarcúságában

„Ha ezt én tudnám, akkor más pozícióban lennék. Szerintem nagyon sokan nem tudták megfejteni eddig” – kezdte Dragóner, aki szerint a ferencvárosi játékosok motivációja eltérhet egy magyar bajnoki és egy nemzetközi kupamérkőzés előtt.

Az egykori védő úgy véli, bármennyire is szeretnék elkerülni ezt a jelenséget, előfordulhat, hogy a futballisták más hozzáállással lépnek pályára az európai porondon. Emellett a hazai ellenfelek eltérő játékstílusát, valamint a sűrű versenynaptárból adódó fizikai terhelést is fontos tényezőnek tartja.

„A terhelés, pihenés aránya elcsúszhat, és az lehet, hogy nem egyből azon az adott hétvégén csúcsosodik ki, hanem lehet, hogy egy pár nappal később. Úgyhogy ez rendkívül összetett kérdés” – magyarázta Dragóner, aki fantasztikusnak nevezte az FTC idei nemzetközi szereplését.

A Celje vezetőedzője, Zoran Zeljkovic a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy a Ferencváros legyőzhető, Dragóner szerint azonban hiba lenne kizárólag az ETO elleni vereségből kiindulni, hiszen ennyi erővel a Milan otthonában aratott győzelem is alapul szolgálhatna az esélylatolgatáshoz.

A szakember jó futballt játszó csapatnak tartja a szlovén bajnokot, ám bízik benne, hogy a Ferencváros ezúttal is a nemzetközi porondon megszokott karakterét és erejét mutatja majd, a hazai közönség pedig a nehéz pillanatokban is átsegítheti a csapatot.

Hol lehet a határa a Fradi történelmi menetelésének?

A Ferencváros egy újabb győzelemmel óriási lépést tehetne a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé. Dragóner szerint a januári mérkőzések jelenthetik majd a legnehezebb kihívást az alapszakaszban, a Fradi azonban már a következő két találkozóján megszerezheti az első nyolc közé kerüléshez szükséges pontokat.

Persze ilyenkor már azt mondanánk, hogy csalódás lenne esetleg a kilencedik hely, de hogyha azt nézzük, hogy milyen úton keresztül jutott el ide a Fradi, akkor már büszkének kell lennünk, hogy egy ilyen sima továbbjutás is lehet ebben a szezonban

– hangsúlyozta a korábbi válogatott labdarúgó.