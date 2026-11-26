Nagy lehetőség előtt áll a Ferencváros labdarúgócsapata, amely négy győzelemmel kezdte az Európa-liga alapszakaszát, így 12 ponttal a tabella harmadik helyén áll. Borbély Balázs együttese csütörtökön a szlovén bajnok Celje ellen folytathatja fantasztikus nemzetközi menetelését, ám a hétvégén a címvédő ETO FC-től elszenvedett bajnoki vereség ismét ráirányította a figyelmet a Fradi hazai és nemzetközi szereplése közötti különbségre. A zöld-fehérek korábbi válogatott védője, Dragóner Attila az Origo Sportnak elmondta, több összetevője is lehet a jelenségnek.
Dragóner Attila szerint a motiváció is szerepet játszhat a Fradi kétarcúságában
„Ha ezt én tudnám, akkor más pozícióban lennék. Szerintem nagyon sokan nem tudták megfejteni eddig” – kezdte Dragóner, aki szerint a ferencvárosi játékosok motivációja eltérhet egy magyar bajnoki és egy nemzetközi kupamérkőzés előtt.
Az egykori védő úgy véli, bármennyire is szeretnék elkerülni ezt a jelenséget, előfordulhat, hogy a futballisták más hozzáállással lépnek pályára az európai porondon. Emellett a hazai ellenfelek eltérő játékstílusát, valamint a sűrű versenynaptárból adódó fizikai terhelést is fontos tényezőnek tartja.
„A terhelés, pihenés aránya elcsúszhat, és az lehet, hogy nem egyből azon az adott hétvégén csúcsosodik ki, hanem lehet, hogy egy pár nappal később. Úgyhogy ez rendkívül összetett kérdés” – magyarázta Dragóner, aki fantasztikusnak nevezte az FTC idei nemzetközi szereplését.
A Celje vezetőedzője, Zoran Zeljkovic a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy a Ferencváros legyőzhető, Dragóner szerint azonban hiba lenne kizárólag az ETO elleni vereségből kiindulni, hiszen ennyi erővel a Milan otthonában aratott győzelem is alapul szolgálhatna az esélylatolgatáshoz.
A szakember jó futballt játszó csapatnak tartja a szlovén bajnokot, ám bízik benne, hogy a Ferencváros ezúttal is a nemzetközi porondon megszokott karakterét és erejét mutatja majd, a hazai közönség pedig a nehéz pillanatokban is átsegítheti a csapatot.
Hol lehet a határa a Fradi történelmi menetelésének?
A Ferencváros egy újabb győzelemmel óriási lépést tehetne a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé. Dragóner szerint a januári mérkőzések jelenthetik majd a legnehezebb kihívást az alapszakaszban, a Fradi azonban már a következő két találkozóján megszerezheti az első nyolc közé kerüléshez szükséges pontokat.
Persze ilyenkor már azt mondanánk, hogy csalódás lenne esetleg a kilencedik hely, de hogyha azt nézzük, hogy milyen úton keresztül jutott el ide a Fradi, akkor már büszkének kell lennünk, hogy egy ilyen sima továbbjutás is lehet ebben a szezonban
– hangsúlyozta a korábbi válogatott labdarúgó.
Dragóner szerint hatalmas bravúr, hogy az FTC az idényben még veretlen a nemzetközi porondon, ráadásul az eredmények mellett a pályán mutatott teljesítmény is megsüvegelendő.
Miért nem tudott még igazán berobbanni a Fradi horvát támadója?
A csütörtöki mérkőzés különleges lehet Franko Kovacevic számára, aki januárban éppen a Celjétől igazolt a Ferencvároshoz. A horvát támadó a szlovén együttesben 28 tétmérkőzésen 25 gólt szerzett, Magyarországon azonban egyelőre nem tudta megismételni ezt a teljesítményt.
„Egy csatár esetében a türelem az fontos lehet” – mondta Dragóner, aki szerint rendkívül hátráltató a támadó számára, hogy egyik sérülésből a másikba esett, a folyamatos kihagyások miatt pedig nehéz állandósítania a jó formáját. Mindez mentálisan is megviselheti a játékost.
„A szlovén bajnokság, úgy gondolom, hogy valamennyire gyengébb, mint a magyar” – vélekedett a zöld-fehérekkel kétszeres bajnok egykori futballista, aki arra is rámutatott, hogy Kovacevicnek a Ferencvárosnál komolyabb konkurenciával, több mérkőzéssel és utazással is meg kell birkóznia. Szerinte a horvát csatár akkor bizonyíthatja igazán a képességeit, ha sikerül felvennie ezt a ritmust.
Az időjárás is beleszólhat a Ferencváros–Celje mérkőzésbe
Dragóner Attila küzdelmes összecsapásra számít csütörtök este, szerinte ugyanis az időjárás és a játéktér állapota alapvetően befolyásolhatja a mérkőzés alakulását. Úgy véli, a kombinatív futball helyett a párharcok, a második labdák megszerzése és az ellenfél hibáinak kihasználása kerülhet előtérbe.
Egy korai ferencvárosi gól jelentősen megkönnyíthetné Borbély Balázs csapatának dolgát, Dragóner azonban inkább szoros mérkőzésre és Fradi-győzelemre számít, amellyel a magyar együttes a továbbjutás mellett a közvetlen nyolcaddöntőbe kerüléshez is nagyon közel kerülhet.
A Ferencváros csütörtök este 21 órától mérkőzik meg a Celjével a Groupama Arénában.