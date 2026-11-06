Hatalmas motivációt ad Dzsudzsák Balázs a magyar válogatott újoncának, Szendrei Ákosnak. A DVSC fiatal labdarúgója elmesélte: amikor azt látta, hogy a csapatkapitány még 39 évesen is megy és letámadja a kapust, akkor úgy volt vele, hogy neki is meg kell csinálnia. A 23 éves játékos szerint az olyan vezéregyéniségek, mint Dzsudzsák, elengedhetetlenek egy csapatban.

Dzsudzsák Balázsról mesélt a magyar válogatott újonca, Szendrei Ákos

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Dzsudzsák Balázsról mesélt a magyar válogatott újonca, Szendrei Ákos

Három újoncot is meghívott a magyar válogatott Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. Pető Milán és Urblík József mellett Szendrei Ákosnak is először szavazott bizalmat az olasz szakember. A 23 éves labdarúgónak Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám személyében két korábbi válogatott csapattársa is van Debrecenben – előbbi 109 mérkőzésével a nemzeti együttes rekordere.

Amikor azt látom, hogy a Dzsudzsák Balázs 39 évesen letámadja a kapust és tényleg olyan lendületben megy, ahogy azt kell, akkor bennem is az van, hogy meg fogom csinálni

– mesélte a Megmondók című műsorban Szendrei Ákos, mennyire motiválja őt a DVSC csapatkapitányának hozzáállása.

Ezek a vezérek a pályán elengedhetetlenek. Például Langinak a nyugodtsága is, amit belevisz. Többször is már volt olyan, hogy odajött a félidőben, és azt mondta: nyugi van, meg fogod kapni a labdát, gólt fogsz rúgni, nyugodj meg, jönni fog a helyzet, jól játszol

– ezt pedig már Lang Ádámról mondta a 23 éves labdarúgó, aki már hat gólnál – öt az NB I-ben, egy pedig a Magyar Kupában – és három gólpassznál jár ebben a szezonban.