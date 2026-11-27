Egyre nagyobb nemzetközi figyelem övezi a labdarúgó NB I-ben éllovas ETO FC vezetőedzőjének munkáját. Efraín Juárezt néhány napja még egy mexikói sztárcsapattal hozták hírbe, most azonban már a skót Celtic kispadjára is leültették a sajtóban. A győriek sikeredzőjének jövőjével kapcsolatban az ügynöke is megszólalt.

Megszólalt Efraín Juárez (középen) ügynöke a klubváltásról Fotó: Kisalföld

Megszólalt Efraín Juárez ügynöke a klubváltásról

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a mexikói Tigres UANL lehetséges vezetőedzőjelöltjei között is felmerült Efraín Juárez neve. A 38 éves szakember néhány nappal ezelőtt egy rejtélyes nyilatkozattal maga is találgatásokra adott okot, amikor egy nagy bejelentést helyezett kilátásba. A mexikói érdeklődésről szóló hírek után pedig már Skóciában is a győriek edzőjének jövőjéről cikkeznek.

A Csakfoci vette észre, hogy a skót Daily Record a mexikói újságíró, David Faitelson értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy Juárez állítólag már hazájában is beszélt arról, hogy 2027 nyarán átveszi a Celtic irányítását. A glasgow-i együttes jelenlegi vezetőedzőjének, a 74 éves Martin O’Neillnek az idény végéig szól a szerződése, amelyet a klub opciós jogával élve meghosszabbíthat.

A győriek sikeredzőjének ügynöke, David Baldwin azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket.

A menedzser a CeltsAreHere portálnak nyilatkozva cáfolta, hogy Juárez bárkinek is megerősítette volna a skóciai klubváltását. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a Celtic irányítása valóban a mexikói szakember egyik álma, aki azonban jelenleg boldog Magyarországon. Egyelőre sem megállapodásról, sem hivatalos tárgyalásokról nincs tudomás, ráadásul a hírt megszellőztető mexikói újságíró időközben törölte a bejegyzését is.

Juárez számára egyébként korántsem lenne ismeretlen a glasgow-i közeg, hiszen a 2010/2011-es idényben játékosként már megfordult a Celticnél, és korábban sem titkolta, hogy egyszer edzőként is szívesen visszatérne a skót klubhoz.

A győriek legutóbb a Fradi otthonában arattak 3–1-es győzelmet, és az NB I tabellájának élére álltak. Efraín Juárezre azonban újabb fontos feladat vár, ugyanis péntek este 19.30-tól rendezik az ETO–DVSC rangadót, amelyen a listavezető a közvetlen üldözőjét fogadja.