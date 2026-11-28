Feldúltan nyilatkozott a péntek esti ETO FC-DVSC NB I-es mérkőzés után a hazai csapat vezetőedzője, Efraín Juárez. A mexikói szakember szerint harmadszor sújtotta őket téves VAR-döntés hazai pályán, amibe kezdenek belefáradni. Kijelentette, a döntéshozóknak felelősséget kellene vállalniuk, majd elviharzott a kamerák elől.

Efraín Juárez feldúltan nyilatkozott az ETO FC-DVSC meccs után

Fotó: Csapó Balázs

ETO FC-DVSC (NB I)

2-2

Efraín Juárez nyilatkozata az ETO FC-DVSC meccs után

Efraín Juárez vezetőedző azért volt feldúlt, mert véleménye szerint a Vasas és a Puskás Akadémia elleni mérkőzések után a DVSC ellen is téves VAR-döntés sújtotta őket, amikor a 18. percben lest ítéltek ellenük, nem pedig tizenegyest a javukra és piros lapot a debrecenieknek.

Sajnos a harmadik hazai mérkőzésen született olyan játékvezetői döntés, ami az ellenfelünknek kedvezett: a Puskás, a Vasas és most a Debrecen ellen is. Nem akarok a játékvezetőről beszélni, mert nagyon nehéz munkájuk van, de akik a képernyő előtt vonalazgatnak, egyszer vékonyabbat, egyszer vastagabbat, azt mondják, les volt, pedig nem volt les. Ugyanez volt a Vasas és a Puskás ellen is

– nyilatkozta az M4 Sportnak az ETO FC vezetőedzője.

Fárasztó és elszomorító, hogy a játékosaim mindent megtesznek az edzéseken és a mérkőzéseken a győzelem érdekében, aztán egy légkondis szobában ülő ember úgy dönt, hogy les volt, miközben nem volt les. Sőt piros lapot kellett volna adni és máris egy másik mérkőzést játszunk. Ez az, ami feldühít

– fogalmazott Efraín Juárez. Hozzátette, sorozatban harmadszor történik ez velünk, amit véleménye szerint a szövetségnek is látnia kell. A mexikói szakember hangsúlyozta, amikor ők hibáznak, vállalják a felelősséget, és a döntéshozóknak is ezt kellene tenniük.