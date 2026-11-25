Meglepő átigazolási hír érkezett Mexikóból: a helyi sajtó szerint egy patinás sztárcsapat, a Tigres UANL vezetőedzőként számolna Efraín Juárezzel, aki az ETO FC Győrrel remekel az NB I-ben. A mexikói szakember iránt azért nőhetett meg az érdeklődés, mert a címvédő győri együttest a bajnokság élére vezette, ráadásul a Ferencváros otthonában aratott 3–1-es győzelem is komoly visszhangot kapott.

Efraín Juárezt Mexikóból keresik Fotó: Csapó Balázs

A mexikói beszámolók szerint a Tigres új edzőt keres a 2027-es idényre, miután a klub történetének egyik leggyengébb szereplését produkálta, és mindössze a 15. helyen végzett, így 12 év után először lemaradt a rájátszásról. A vezetőség első számú jelöltje Guillermo Barros Schelotto, ám mivel az argentin szakember megszerzése nehézségekbe ütközik, más lehetőségeket is mérlegelnek. Így került képbe a 38 éves Juárez, akit a hírek szerint már be is ajánlottak a klubnak - írja a Csakfoci.

Efraín Juárez sikeres a Győrrel

A mexikói edző számára nem lenne ismeretlen a közeg, hiszen korábban a Pumas UNAM csapatát is irányította. A visszatérését azonban több tényező is nehezítheti: élő szerződés köti az ETO-hoz, így a Tigresnek a győri klub beleegyezésére és jelentős kivásárlási összegre is szüksége lenne. Ráadásul Juárez játékosként a Tigres ősi riválisánál, a Monterreynél is futballozott, amit talán az ottani szurkolók nehezebben élnének meg.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre nincs szó hivatalos ajánlatról vagy előrehaladott tárgyalásokról, a mexikói sajtóértesüléseket is fenntartásokkal kell kezelni. Efraín Juárez a nyáron, Borbély Balázs helyére érkezett a győriekhez, akikkel 14 forduló után vezeti a tabellát, egy pont az előnyük a második helyezett Debrecennel szemben.