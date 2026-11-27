Két remek formában lévő együttes találkozott péntek este az ETO Parkban: a címvédő győriek a Ferencváros otthonában aratott 3–1-es győzelmükkel már öt forduló óta őrizték veretlenségüket, míg a debreceniek sorozatban öt bajnoki mérkőzést nyertek meg, amire 2017 óta nem volt példa. Az ETO FC–DVSC összecsapás különlegességét tovább növelte, hogy 2012 novembere óta először állt a két csapat a tabella első két helyén az egymás elleni mérkőzésük előtt.

Az ETO FC nem tudta hazai pályán legyőzni a DVSC-t

Fotó: kisalfold.hu

A győriek a találkozó napján rossz hírt kaptak, ugyanis kiderült, hogy a Fradi ellen megsérült csapatkapitányuk, Miljan Krpics térdszalagjának részleges sérülése miatt hat-nyolc hetes kihagyásra kényszerül, így az idén már nem léphet pályára.

Háromszor is fontos szerephez jutott a VAR az ETO FC–DVSC rangadón

A találkozót a debreceniek kezdték valamivel aktívabban, ám a 18. percben a győriek jutottak büntetőhöz, miután Maximilian Hofmann szabálytalankodott a tizenhatoson belül Viktor Djukanoviccsal szemben. A videóbíró azonban megerősítette a partjelző lesre vonatkozó jelzését, így Karakó Ferenc visszavonta a döntését.

A 33. percben aztán megszerezte a vezetést az ETO: Daniel Stefulj szöglete után Leon Balogun fejelt kapura, a labdába pedig még Luka Kulenovic is beleért, így végül a bosnyák támadónak írták jóvá a találatot (1–0).

Nem sokáig örülhettek azonban a hazaiak, ugyanis néhány perccel később Kulenovic a saját tizenhatosán belül szabálytalankodott Szendrei Ákossal szemben.

Karakó a videóbíró jelzésére visszanézte az esetet, majd büntetőt ítélt, amelyet Dzsudzsák Balázs értékesített (1–1).

Feszült hangulatban ért véget az első félidő, a hosszabbításban tömegjelenet alakult ki a pályán, még a győriek vezetőedzője, Efraín Juárez is sárga lapot kapott.

A fordulás után a Debrecen magához ragadta a vezetést: Dzsudzsák szögletét követően a győri védelem nem tudott megfelelően felszabadítani, Kocsis Dominik pedig gyönyörű mozdulattal tekert a kapuba (1–2).

A hazaiaknak ezt követően több lehetőségük is adódott az egyenlítésre, ám a DVSC is eldönthette volna a mérkőzést, Petrás Samuel azonban többször is megakadályozta, hogy növeljék előnyüket a vendégek.

A 81. percben aztán ismét Kulenovic villant: Urblík Norbert indítása után Huszár Marcell centerezett, a győriek támadója pedig éles szögből, a debreceni kapus lábai között juttatta a hálóba a labdát. A partjelző azonnal lest jelzett, ám a VAR-vizsgálat megállapította, hogy Huszár szabályos pozícióból indult, így végül megadták az egyenlítő gólt (2–2).

Folytatódott az elképesztő döntetlensorozat

A hátralévő időben már nem változott az eredmény, így sorozatban hetedszer végződött döntetlennel a két együttes egymás elleni élvonalbeli mérkőzése. Az ETO továbbra sem tudta megtörni 13 éves nyeretlenségi sorozatát a Loki ellen az NB I-ben, a debrecenieknek viszont véget ért az öt bajnokin át tartó győzelmi szériájuk.