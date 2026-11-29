Vasárnap városi rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában: kora délután, 13 órától Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, a Liverpool a városi rivális Everton vendége lesz. Az Everton–Liverpool derbi a két csapat helyezésétől függetlenül mindig rangadónak számít.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz főszereplő lehet az Everton–Liverpool meccsen Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Premier League, 12. forduló:

Everton–Liverpool FC 13.00

A 249. Merseyside-i derbit a Liverpool hárommeccses győzelmi sorozattal a háta mögött várja, hiszen a Crystal Palace és a Manchester United bajnoki legyőzése után szerdán a Bajnokok Ligájában a Brugge otthonából is három ponttal távozott. Utóbbi találkozón Szoboszlai volt a Liverpool csapatkapitánya, s gólpasszal segítette együttesét.

Everton–Liverpool másodszor a Hill Dickinson Stadionban

A két csapat örökmérlegében a Liverpool áll jobban 102 győzelemmel, 78 döntetlen mellett az Evertonnak 68 sikere van. A bajnokságban - amelyben legutóbb 2024 áprilisában született Everton-győzelem - ez lesz a 215. találkozójuk, az elmúlt négy összecsapásukból háromszor a Vörösök ünnepelhettek. Szoboszlaiék a negyedik helyről várják a meccset, a szintén jól teljesítő, legutóbbi három meccséből kétszer győztes Everton pedig jelenleg a kilencedik. Ez lesz a második Merseyside-derbi az Everton új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban, ahol minden bizonnyal pokoli hangulat várja a vendégeket.

Az Everton számára különösen fontos lenne a jó eredmény, hiszen David Moyes együttese hétfőn súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett a Brentford vendégeként. A liverpooli rangadó így a javítás lehetőségét is kínálja a kékeknek, akik ráadásul saját közönségük előtt fogadhatják legnagyobb riválisukat. Moyes dolgát nehezíti, hogy csapatkapitánya,

James Tarkowski a legutóbbi bajnokin piros lapot kapott, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára. A Liverpoolnál is vannak hiányzók: Cody Gakpo biztosan nem játszhat, Ryan Gravenberch szereplése pedig még bizonytalan.

A magyar szurkolók természetesen elsősorban Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra figyelnek majd, akik számára különleges hangulatú és kiemelt jelentőségű mérkőzés következik az angol futball egyik legnagyobb presztízsű városi rangadóján. Jó eséllyel mindkét magyar a kezdőcsapatban kap helyet.