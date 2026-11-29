Véget vetett a találgatásoknak, és a kezdőcsapatba nevezte Szoboszlai Dominikot a vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzésre a vendég csapat vezetőedzője, Andoni Iraola. Az angol sajtóban merült fel az, hogy a 26 éves magyar labdarúgó helyett Trey Nyoni kezdhet a középpályán, ám végül nem ez a forgatókönyv valósult meg. Szoboszlai az első perctől kezdve ott lesz a pályán, ahogy Kerkez Milos is.

Szoboszlai Dominik kezdőcsapatba került az Everton-Liverpool mérkőzésen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Everton-Liverpool (Premier League)

vasárnap, 13.00, tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik nagy terhelése miatt merült fel az egyik legismertebb liverpooli szurkolói portálnál, hogy a 26 éves magyar kispadra kerülhet az Everton ellen. A This Is Anfield két lehetséges kezdőcsapatot állított össze, és az egyikben Szoboszlai esetleges pihentetése miatt a 19 éves Trey Nyoni szerepelt a középpályán. Végül Andoni Iraola úgy döntött, hogy a magyar labdarúgó – aki az elmúlt időszakban a Liverpool egyik legmegbízhatóbb játékosa volt – az első perctől kezdve ott lesz a pályán a városi derbin is.

A Liverpool kezdőcsapata az Everton ellen: