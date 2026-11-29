Csúcstartó lett a vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzésen Szoboszlai Dominik. A 26 éves labdarúgó már a Merseyside-i derbi 5. percében a kapuba talált, és 18. találatával az angol élvonal legeredményesebb magyar játékosa lett – Gera Zoltánt megelőzve. A rekordot viszont némileg beárnyékolja, hogy egy öngól miatt a Vörösök végül csak 1-1-es döntetlen értek el a városi riválissal szemben.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt az Everton-Liverpool mérkőzésen

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Everton-Liverpool (Premier League)

1-1

A mérkőzés első helyzete az Everton előtt adódott, amikor James Garner már a 3. percben szabadrúgásból célozta meg a Liverpool kapuját, de Alisson Becker védeni tudott.

Két perccel később a másik oldalon röviden szabadítottak fel a hazai védők, Florian Wirtz pedig Szoboszlai Dominik elé tette a labdát, aki kapásból lőtt a kapuba – megszerezve ezzel a vezetést a vendégeknek.

Szoboszlai Dominik gólja:

Hiába növelhette volna tovább az előnyét az első félidő közepén a Liverpool, Szoboszlai Dominik előkészítéséből Jeremie Frimpong a kapu felé lőtt.

Sőt, a 25. percben a holland jobbhátvéd öngólt vétett, amikor egy veszélyesen középre ívelt Everton-szabadrúgást követően olyan szerencsétlenül ért bele a labdába, hogy az a saját kapujában kötött ki.

A vendég csapat még az első félidőben visszavehette volna a vezetést, azonban előbb Jordan Pickford védte Florian Wirtz próbálkozását, majd Alexander Isak lőtt a kapu mellé nagy helyzetben.

A második játékrész első lehetősége Szoboszlai Dominik szöglete után alakult ki, de Virgil van Dijk fejese felé ment. A 63. percben az Everton próbálkozott, azonban Vitalij Mikolenko sem talált kaput, majd Kiernan Dewsbury-Hall lövését Jeremy Jacquet blokkolta.