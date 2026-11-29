Szoboszlai Dominik szerezte meg a vezetést. A 26 éves magyar labdarúgó az Everton-Liverpool mérkőzés 5. percében volt eredményes.
Gólt lőtt a 249. Merseyside-i derbin Szoboszlai Dominik. A 26 éves magyar labdarúgó a vendég csapat kezdőcsapatában kapott helyet a vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzésen, és már az 5. percben betalált.
Szoboszlai Dominik a legeredményesebb magyar labdarúgó lett a Premier League-ben, miután az Everton ellen is betalált.
A liverpooli derbi még csak az 5. percében járt, amikor túl röviden szabadítottak fel a hazai védők, Florian Wirtz odatette a labdát Szoboszlai Dominik elé, aki pedig kapásból a kapuba lőtt – megszerezve ezzel a vezetést a vendégeknek.
Szoboszlai a Manchester United ellen állította be Gera Zoltán PL-gólrekordját, most viszont már egyedüli magyarként jár 18 találatnál az angol ligában.
Szoboszlai Dominik gólja az Everton-Liverpool mérkőzésen: