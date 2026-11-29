Frusztráltan nyilatkozott a vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzés után Szoboszlai Dominik. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 26 éves labdarúgó magyar gólrekorder lett az angol élvonalban, miután megszerezte a vezetést a Vörösöknek, ám egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően végül csak 1-1-es döntetlent értek el.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt az Everton-Liverpool mérkőzésen

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Everton-Liverpool (Premier League)

1-1

A 249. Merseyside-i derbi úgy kezdődött, hogy Szoboszlai Dominik már az 5. percben megszerezte a vezetést, miután Florian Wirtz passzából az Everton kapujába talált. A hazai csapat azonban még az első félidő közepén egyenlített, miután Jeremie Frimpong egy veszélyesen középre ívelt szabadrúgást követően olyan szerencsétlenül ért bele a labdába, hogy öngólt vétett. Ráadásul további találat már nem is született, így 1-1-es döntetlennel ért véget a mérkőzés.

Szoboszlai Dominik az Everton-Liverpool mérkőzésről

Két pontot veszítettünk. Nem játszottunk a legjobban, de azt hiszem, megérdemeltük volna a győzelmet. Voltak lehetőségeink, be kellett volna fejeznünk azokat

– nyilatkozta a lefújás után Szoboszlai Dominik a TNT Sportsnak.

A 26 éves magyar középpályás – Gera Zoltánt megelőzve – 18. találatával a Premier League legeredményesebb magyar labdarúgója lett

Mindig jó érzés derbit játszani, és megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Látható, hogy csapatként fejlődünk, és kezdjük egyre jobban megismerni egymást. Nagyon jól tudunk kapcsolódni, és ezt kell folytatnunk. Frusztráló, de tanulnunk kell ezekből a meccsekből

– mondta a magyar középpályás.