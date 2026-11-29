Győztes gólt lőtt a Liverpool U18-as csapatának magyar labdarúgója, Farkas Erik az Everton ellen. Mielőtt a két klub felnőtt csapata összecsapna a Premier League-ben, a fiatalok mérkőztek meg egymással, a 17 éves labdarúgó pedig nyolcadik meccsén már a nyolcadik gólját szerezte a bajnokságban.

Farkas Erik az Everton kapujába is betalált

Fotó: Liverpool FC

Farkas Erik a Manchester United, a Sunderland és a Stoke City után az Everton ellen is gólt lőtt a Premier League U18-as bajnokságában. A 12. fordulóban megrendezett mérkőzésen a vezetést nem a Liverpool szerezte meg – a városi rivális már a 7. percben betalált –, a Vörösök azonban még az első félidőben megfordították a mérkőzést.

A 17 éves magyar játékos egy beadást követően talált kapuba, gólja pedig győztes találatnak minősült, miután a második játékrészben már nem változott az eredmény.

Farkas Erik nyolc mérkőzés után nyolc góllal és két gólpasszal áll a a Premier League U18-as bajnokságában.

A felnőttek közt vasárnap 13 órától rendezik az Everton-Liverpool mérkőzést, azon a találkozón két magyar labdarúgó, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára léphetnek.

Farkas Erik gólja az Everton ellen: