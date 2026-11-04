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Szoboszlaiék súlyos pofont kaptak, Varga Barnabásék ráijesztettek a Real Madridra

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A labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján az AEK Athén kétszer is vezetett a Real Madrid ellen, ám 3-2-es vereséget szenvedett. A Fenerbahce-Liverpool mérkőzésen is kétszer jutottak előnyhöz az angolok, a végén mégis a törökök örülhettek.

A Fenerbahce-Liverpool meccsen az angol sztárcsapat magyar válogatott játékosai közül csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe, Kerkez Milos helyén ezúttal a görög Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget.

Szoboszlai Dominik kezdett a Fenerbahce-Liverpool meccsen
Szoboszlai Dominik kezdett a Fenerbahce-Liverpool meccsen
Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU

Fenerbahce-Liverpool: Szoboszlaiék kétszer is vezettek, mégis kikaptak

A nagy fölényben játszó vendégek a 25. percben szereztek vezetést: Szoboszlai beívelését a védők középre fejelték, Trey Nyoni pedig köszönte szépen, és 16 méterről kapásból a hálóba lőtte a labdát. A Fenerbahce azonban nem esett össze, Mason Greenwood  nem sokkal később egy megpattanó szabadrúgással egyenlített.

A második félidőben is aktívabban kezdett a Liverpool a szakadó esőben játszott meccsen, különösen Rio Ngumoha volt elemében. Az 56. percben Bradley Barcola lapos lövése jelentett veszélyt, majd Virgil van Dijk középre tartó fejesét kellett fognia Ederson kapusnak. A 65. percben Florian Wirtz, Alexander Isak és Cody Gakpo is beállt. Joe Gomez elhagyta a pályát, így a helyére, a jobbhátvéd pozíciójába Szoboszlai húzódott vissza.

ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 4: Romelu Lukaku (ground) of Fenerbahce in action against Jacquet (5) of Liverpool during the UEFA Champions League week 4 football match between Fenerbahce and Liverpool at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on November 4, 2026. Sebnem Coskun / Anadolu (Photo by Sebnem Coskun / Anadolu via AFP)
Szoboszlaiék nagy csatát vívtak a Fenerbahce középpályásaival
Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Andoni Iraola cseréi kiválóan sültek el, ugyanis hamar összehozták a vezető gólt: 

Gakpo beadását Isak közelről a kapuba fejelte. Sokáig azonban megint nem örülhetett a Liverpool, Gakpo ezúttal az ellenfélnek, Archie Brownnak adott gólpasszt, aki pár lépésről a kapuba lőtte a holland rossz helyre fejelt labdáját.

Az utolsó negyed órára Kerkez is beállt, a Fener viszont megfordította a meccset a 79. percben, 

Vedat Muriqi három liverpooli között a kapuba tudott fejelni.

Fenerbahce's English defender #03 Archie Brown (L) celebrates after scoring his team second goal during the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Fenerbahce and Liverpool at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi Stadium in Istanbul on November 4, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
Potyogtak a gólok a Fenerbahce-Liverpool meccsen
Fotó: OZAN KOSE / AFP

A folytatásban az eredmény már nem változott, hiába vezetett kétszer is a Liverpool, végül pont nélkül távozott Isztambulból.

AEK-Real Madrid: a végén jött a csattanó

Az AEK Athén kedzőjébe ezúttal Varga Barnabás és Vitális Milán sem került be, ám a görögök nagy meglepetésre így is vezetést szereztek, a 12. percben Aboubakary Koita nagy erővel bombázott a rövid felsőbe. A Real a 32. percben egyenlített, Marc Cucurella beadását Jude Bellingham gyönyörű mozdulattal, sarokkal helyezte a bal alsóba.

Varga a 60. percben állt be, így bő fél órát kapott arra, hogy a Real Madrid ellen is letegye a névjegyét. 

Az AEK meglepetésre újra vezetést szerzett, Stavro Pilo a 75. percben mattolta Thibaut Courtois-t, ám Kylian Mbappé gyorsan egyenlített.

Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League match against AEK Athens at AEK Arena in Athens, Greece, on November 4, 2026. Real Madrid face AEK Athens in the fourth matchday of the 202627 UEFA Champions League league phase. Make the caption agency-styleTighten the second sentence (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
A Real Madrid végül megőrizte hibátlan mérlegét
Fotó: DANIEL YOVKOV / Hans Lucas

Az AEK végül egyetlen pontot sem tudott otthon tartani, mert Fede Valverde jó 23 méterről óriási bombagólt ragasztott a kapu bal oldalába. A Fenerhez hasonlóan a Real Madrid is 3-2-re nyert, a spanyol csapat továbbra is százszázalékos a BL-alapszakaszban.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

  • Fenerbahce-Liverpool 3-2 (1-1)

gólszerzők: Greenwood (29.), Brown (73.), Muriqi (79.), illetve Nyoni (25.), Isak (69.)

  • AEK-Real Madrid 2-3 (1-1)

gólszerzők: Koita (12.), Pilo (75.), illetve Bellingham (32.), Mbappé (78.), Valverde (92.)

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