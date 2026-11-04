Szoboszlaiék súlyos pofont kaptak, Varga Barnabásék ráijesztettek a Real Madridra

A Fenerbahce-Liverpool meccsen az angol sztárcsapat magyar válogatott játékosai közül csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe, Kerkez Milos helyén ezúttal a görög Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget.
Fenerbahce-Liverpool: Szoboszlaiék kétszer is vezettek, mégis kikaptak
A nagy fölényben játszó vendégek a 25. percben szereztek vezetést: Szoboszlai beívelését a védők középre fejelték, Trey Nyoni pedig köszönte szépen, és 16 méterről kapásból a hálóba lőtte a labdát. A Fenerbahce azonban nem esett össze, Mason Greenwood nem sokkal később egy megpattanó szabadrúgással egyenlített.
A második félidőben is aktívabban kezdett a Liverpool a szakadó esőben játszott meccsen, különösen Rio Ngumoha volt elemében. Az 56. percben Bradley Barcola lapos lövése jelentett veszélyt, majd Virgil van Dijk középre tartó fejesét kellett fognia Ederson kapusnak. A 65. percben Florian Wirtz, Alexander Isak és Cody Gakpo is beállt. Joe Gomez elhagyta a pályát, így a helyére, a jobbhátvéd pozíciójába Szoboszlai húzódott vissza.
Andoni Iraola cseréi kiválóan sültek el, ugyanis hamar összehozták a vezető gólt:
Gakpo beadását Isak közelről a kapuba fejelte. Sokáig azonban megint nem örülhetett a Liverpool, Gakpo ezúttal az ellenfélnek, Archie Brownnak adott gólpasszt, aki pár lépésről a kapuba lőtte a holland rossz helyre fejelt labdáját.
Az utolsó negyed órára Kerkez is beállt, a Fener viszont megfordította a meccset a 79. percben,
Vedat Muriqi három liverpooli között a kapuba tudott fejelni.
A folytatásban az eredmény már nem változott, hiába vezetett kétszer is a Liverpool, végül pont nélkül távozott Isztambulból.
AEK-Real Madrid: a végén jött a csattanó
Az AEK Athén kedzőjébe ezúttal Varga Barnabás és Vitális Milán sem került be, ám a görögök nagy meglepetésre így is vezetést szereztek, a 12. percben Aboubakary Koita nagy erővel bombázott a rövid felsőbe. A Real a 32. percben egyenlített, Marc Cucurella beadását Jude Bellingham gyönyörű mozdulattal, sarokkal helyezte a bal alsóba.
Varga a 60. percben állt be, így bő fél órát kapott arra, hogy a Real Madrid ellen is letegye a névjegyét.
Az AEK meglepetésre újra vezetést szerzett, Stavro Pilo a 75. percben mattolta Thibaut Courtois-t, ám Kylian Mbappé gyorsan egyenlített.
Az AEK végül egyetlen pontot sem tudott otthon tartani, mert Fede Valverde jó 23 méterről óriási bombagólt ragasztott a kapu bal oldalába. A Fenerhez hasonlóan a Real Madrid is 3-2-re nyert, a spanyol csapat továbbra is százszázalékos a BL-alapszakaszban.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
- Fenerbahce-Liverpool 3-2 (1-1)
gólszerzők: Greenwood (29.), Brown (73.), Muriqi (79.), illetve Nyoni (25.), Isak (69.)
- AEK-Real Madrid 2-3 (1-1)
gólszerzők: Koita (12.), Pilo (75.), illetve Bellingham (32.), Mbappé (78.), Valverde (92.)
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