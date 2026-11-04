Szoboszlaiék súlyos pofont kaptak, Varga Barnabásék ráijesztettek a Real Madridra

A Fenerbahce-Liverpool meccsen az angol sztárcsapat magyar válogatott játékosai közül csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőbe, Kerkez Milos helyén ezúttal a görög Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget.

Szoboszlai Dominik kezdett a Fenerbahce-Liverpool meccsen

Fotó: CEMAL YURTTAS / ANADOLU

Fenerbahce-Liverpool: Szoboszlaiék kétszer is vezettek, mégis kikaptak

A nagy fölényben játszó vendégek a 25. percben szereztek vezetést: Szoboszlai beívelését a védők középre fejelték, Trey Nyoni pedig köszönte szépen, és 16 méterről kapásból a hálóba lőtte a labdát. A Fenerbahce azonban nem esett össze, Mason Greenwood nem sokkal később egy megpattanó szabadrúgással egyenlített.

A második félidőben is aktívabban kezdett a Liverpool a szakadó esőben játszott meccsen, különösen Rio Ngumoha volt elemében. Az 56. percben Bradley Barcola lapos lövése jelentett veszélyt, majd Virgil van Dijk középre tartó fejesét kellett fognia Ederson kapusnak. A 65. percben Florian Wirtz, Alexander Isak és Cody Gakpo is beállt. Joe Gomez elhagyta a pályát, így a helyére, a jobbhátvéd pozíciójába Szoboszlai húzódott vissza.

Szoboszlaiék nagy csatát vívtak a Fenerbahce középpályásaival

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Andoni Iraola cseréi kiválóan sültek el, ugyanis hamar összehozták a vezető gólt:

Gakpo beadását Isak közelről a kapuba fejelte. Sokáig azonban megint nem örülhetett a Liverpool, Gakpo ezúttal az ellenfélnek, Archie Brownnak adott gólpasszt, aki pár lépésről a kapuba lőtte a holland rossz helyre fejelt labdáját.

Az utolsó negyed órára Kerkez is beállt, a Fener viszont megfordította a meccset a 79. percben,

Vedat Muriqi három liverpooli között a kapuba tudott fejelni.

Potyogtak a gólok a Fenerbahce-Liverpool meccsen

Fotó: OZAN KOSE / AFP

A folytatásban az eredmény már nem változott, hiába vezetett kétszer is a Liverpool, végül pont nélkül távozott Isztambulból.

AEK-Real Madrid: a végén jött a csattanó

Az AEK Athén kedzőjébe ezúttal Varga Barnabás és Vitális Milán sem került be, ám a görögök nagy meglepetésre így is vezetést szereztek, a 12. percben Aboubakary Koita nagy erővel bombázott a rövid felsőbe. A Real a 32. percben egyenlített, Marc Cucurella beadását Jude Bellingham gyönyörű mozdulattal, sarokkal helyezte a bal alsóba.

Varga a 60. percben állt be, így bő fél órát kapott arra, hogy a Real Madrid ellen is letegye a névjegyét.