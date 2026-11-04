Szoboszlai Dominikról örömteli, Varga Barnabásról meghökkentő döntést hoztak a BL-ben

A szerdai koraesti BL-mérkőzések magyar szempontból bőven kínáltak érdekességeket, ugyanis az AEK-Real Madrid és a Fenerbahce-Liverpool találkozón is magyar válogatott futballisták léphettek pályára.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik közül csak utóbbi kezdett a Fenerbahce-Liverpool meccsen

Fotó: PETER POWELL / AFP

Bajnokok Ligája: AEK-Real Madrid, Fenerbahce-Liverpool

szerda, 18:45

Szoboszlai Dominik kezd a Fenerbahce-Liverpool meccsen

Ami az angol sztárcsapatot illeti, a sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik támadó középpályásként bekerült a kezdőcsapatba, Kerkez Milos posztján azonban a görög Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget. Így áll fel a Liverpool a Fenerbahce ellen:

Alisson – Gomez, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Mac Allister, Nyoni – Munoz, Szoboszlai, Ngumoha – Barcola.

Your #UCL Reds to take on Fenerbahce in Istanbul! ❤️‍🔥 https://t.co/Mq0tydovv0 — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

Az AEK Athén mindkét magyarja, Vitális Milán és Varga Barnabás is meglepetésre a kispadon kezdett, Marko Nikolics a csatársorban a szerb Jovics-Gacsinovics duónak szavazott bizalmat a világsztárokkal felálló Real Madrid ellen. Varga padra ültetése igencsak meglepő, hiszen a válogatott csatár felépült sérüléséből, legutóbb a Manchester City ellen is ott volt a kezdőben.

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