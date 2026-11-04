Szoboszlai Dominikról örömteli, Varga Barnabásról meghökkentő döntést hoztak a BL-ben

A szerdai koraesti BL-mérkőzések magyar szempontból bőven kínáltak érdekességeket, ugyanis az AEK-Real Madrid és a Fenerbahce-Liverpool találkozón is magyar válogatott futballisták léphettek pályára.
- Bajnokok Ligája: AEK-Real Madrid, Fenerbahce-Liverpool
- szerda, 18:45
Szoboszlai Dominik kezd a Fenerbahce-Liverpool meccsen
Ami az angol sztárcsapatot illeti, a sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik támadó középpályásként bekerült a kezdőcsapatba, Kerkez Milos posztján azonban a görög Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget. Így áll fel a Liverpool a Fenerbahce ellen:
Alisson – Gomez, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Mac Allister, Nyoni – Munoz, Szoboszlai, Ngumoha – Barcola.
Az AEK Athén mindkét magyarja, Vitális Milán és Varga Barnabás is meglepetésre a kispadon kezdett, Marko Nikolics a csatársorban a szerb Jovics-Gacsinovics duónak szavazott bizalmat a világsztárokkal felálló Real Madrid ellen. Varga padra ültetése igencsak meglepő, hiszen a válogatott csatár felépült sérüléséből, legutóbb a Manchester City ellen is ott volt a kezdőben.
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