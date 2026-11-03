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Kilenc embert vettek őrizetbe a hatóságok. A gyanúsítottak a feketepiacon árultak jegyeket a szerdai Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Súlyos bűncselekmény borzolja a kedélyeket a szerdai Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. A hatóságok kilenc gyanúsítottat vettek őrizetbe, akikről kiderült, hogy a feketepiacon árultak jegyeket a találkozóra. Sőt, a házkutatások során másra is bukkantak.

Kilenc embert vettek őrizetbe a Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
Kilenc embert vettek őrizetbe a Fenerbahce-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
Fotó: Tolga Uluturk
  • Fenerbahce-Liverpool (Bajnokok Ligája)
  • szerda, 18.45

Botrány a Fenerbahce-Liverpool meccs előtt

Nagy érdeklődés övezi Törökországban, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a Fenerbahce otthonába látogat a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. Egyesek pedig ezt kihasználva a feketepiacon kezdtek el jegyeket árulni a szerdai találkozóra. A helyi hatóságok azonnal nyomozást indítottak, miután információkat kaptak erről.

A török DHA azt írja, az akció során kilenc gyanúsítottat vettek őrizetbe a rendőrök. Sőt, a házkutatások során egy pisztolyt, 41 lőszert és számos digitális anyagot is lefoglaltak.

A Liverpool úgy lép pályára Törökországban, hogy három mérkőzés után száz százalékos a legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszában, míg a Fenerbahce két döntetlennel áll a tabellán.

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