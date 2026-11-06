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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A milánói bravúr után valóságos gratulációáradat indult el a közösségi médiában. A Ferencváros történelmi győzelmét nemcsak a zöld-fehér drukkerek ünnepelték, hanem a rivális csapatok szurkolói és még Milan-drukkerek is elismerték.

Nem csak a ferencvárosi szurkolók körében váltott ki hatalmas örömöt a zöld-fehérek AC Milan elleni, 2–0-s győzelme. A történelmi bravúr után valósággal elárasztották a gratulációk a Ferencváros közösségi oldalát, ráadásul az elismerő szavak között újpesti, diósgyőri, fehérvári, győri és MTK-s drukkerek üzenetei is feltűntek. A magyar rekordbajnok teljesítménye még az olasz szurkolókat is lenyűgözte, a határon túlról és külföldről érkező reakciók pedig jól mutatják, milyen visszhangot váltott ki a milánói siker.

Klubszínektől függetlenül záporoznak a gratulációk a Ferencvárosnak
Klubszínektől függetlenül záporoznak a gratulációk a Ferencvárosnak Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto
  • AC Milan–Ferencváros 0–2 (0–0)
  • Gólszerzők: Lenny Joseph (52., 66.)

Klubszínektől függetlenül záporoznak a gratulációk a Ferencvárosnak

A Ferencváros csütörtök este történelmi győzelmet aratott az AC Milan otthonában az Európa-ligában. Borbély Balázs együttese Lenny Joseph két góljával 2–0-ra nyert a San Siróban, és ötven év után első magyar klubcsapatként tudott győzni a legendás milánói stadionban. A zöld-fehérek teljesítménye azért is különösen figyelemre méltó, mert a hajrában emberhátrányban is megőrizték előnyüket. A lefújást követően valóságos gratulációáradat indult el a Ferencváros hivatalos Facebook-oldalán. A hozzászólások között különösen sokatmondó, hogy a legnagyobb hazai riválisok szurkolói is félretették a klubellentéteket, és elismerték a magyar rekordbajnok teljesítményét.

Egy újpesti drukker például röviden, de annál sportszerűbben fogalmazott: 

Újpest-szurkolóként gratulálok nektek!

Hasonlóan reagált egy diósgyőri szimpatizáns is: „Diósgyőr-szurkolóként gratulálok!”

A győri ETO egyik szurkolója szintén elismerését fejezte ki: 

ETO-drukker vagyok, de ma szívből szurkoltam a Fradinak. Gratulálok!

Az egyik legbeszédesebb hozzászólás egy fehérvári drukkertől érkezett, aki hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem szimpatizál a Ferencvárossal, a milánói teljesítmény azonban őt is lenyűgözte.

Nem vagyok Fradi-szimpatizáns, mindörökké Fehérvár FC! De végignéztem a meccset, és azt kell mondanom, le a kalappal előttetek! Ez egy elismerésre méltó eredmény. Hasonló büszkeséget éreztem, mint egy válogatott mérkőzés után. Gratulálok, és további sok sikert kívánok!

Egy MTK-szurkoló ugyancsak elismerően nyilatkozott, sőt azt kívánta a Ferencvárosnak, hogy egészen a döntőig meneteljen a nemzetközi kupasorozatban. „Sziasztok, fradisták! Nem kell itt hasra esni senkitől, ahogy a mai eredmény is mutatja, bárki legyőzhető. Gratulálok a ma esti teljesítményhez, a döntőig meg se álljatok!

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

Különösen figyelemre méltó egy közel húsz éve a Milannak szurkoló magyar drukker véleménye, aki a vereség ellenére sportszerűen elismerte a Fradi fölényét.

Milan-drukkerként csak annyit mondhatok, hogy gratulálok! Aki azt mondja, hogy csak azért nyertetek, mert a Milan B csapata játszott, az csupán a Milan becsületét próbálja menteni. Közel húsz éve vagyok Milan-szurkoló, és szerintem teljesen megérdemelten győztetek.

Lengyelországból is érkeztek gratulációk. Egy lengyel szurkoló a két nemzet hagyományos barátságát hangsúlyozta: „Gratulálok Lengyelországból! Lengyel, magyar – két jó barát! Lengyelország mindig a Fradival van!”. Természetesen a ferencvárosi szurkolók körében volt a legnagyobb az öröm. Sokan nehezen találták a szavakat, mások személyes történetekkel érzékeltették, milyen sokat jelentett számukra a milánói győzelem. Egy Fradi-drukker például 81 éves édesapjával együtt élte át a történelmi estét.

Édesapámmal, aki 81 éves, rendszeresen együtt nézzük a Fradi és a válogatott mérkőzéseit. Most is így történt. Egy kis rágcsálnivaló és egy üveg bor mellett örültünk a győzelemnek.

A szurkolói reakciók alapján egyértelmű, hogy a Ferencváros milánói győzelme messze túlmutat a klub saját táborán. A zöld-fehérek olyan eredményt értek el, amely még a legnagyobb hazai riválisok drukkereiből is elismerést váltott ki, miközben a határon túlról és külföldről is sorra érkeztek a gratulációk.

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