Mindössze tíz percet tölthetett a pályán Bamidele Yusuf az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen, miután egy könyöklés miatt a 77. percben kiállították. A Ferencváros nigériai támadója a 2–0-s győzelmet követően hosszú, érzelmes üzenetben kért bocsánatot csapattársaitól és a szurkolóktól. Yusuf teljes felelősséget vállalt a történtekért, és megígérte, hogy tanul a hibájából.

Bamidele Yusufot az AC Milan–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés 77. percében könyöklés miatt kiállították Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

AC Milan–Ferencváros: bocsánatot kért Bamidele Yusuf

A 24 éves Bamidele Yusuf a kétgólos Lenny Joseph helyére lépett pályára a 67. percben, azonban mindössze tíz perccel később, egy labda nélküli könyöklés miatt, videózás után kiállították. A Ferencváros így emberhátrányban fejezte be a találkozót, de megőrizte kétgólos előnyét. Yusuf a mérkőzés után Instagram-történetében hosszú üzenetet tett közzé, amelyben vállalta a felelősséget a történtekért.

Mindenekelőtt szeretnék őszintén bocsánatot kérni a csapattársaimtól, az edzői stábtól, a klub vezetőségétől és minden fantasztikus szurkolónktól, amiért a mai mérkőzésen piros lapot kaptam. Teljes felelősséget vállalok a tetteimért, és tisztában vagyok vele, hogy nehéz helyzetbe hoztam a csapatomat. Soha nem állt szándékomban cserben hagyni a csapattársaimat, a klubot vagy a szurkolóinkat.

– írta a nigériai támadó, aki ezután a társait méltatta, akik emberhátrányban is megőrizték az előnyüket, és történelmi győzelmet arattak a San Siróban.

A történtek ellenére a csapattársaim hihetetlen tartásról, elszántságról és küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, hogy megszerezzék a győzelmet. Mindannyiukra büszke vagyok, és szeretnék gratulálni az egész csapatnak a kemény munkához és az elkötelezettséghez.

A Ferencváros játékosa a szurkolókról sem feledkezett meg és megígérte, hogy tanul a hibájából, és a történtek után még erősebben tér vissza.

A szurkolóinknak pedig köszönöm a hihetetlen támogatást, és azt, hogy mindig mellettünk állnak. Soha nem veszem természetesnek a szeretetüket és a támogatásukat. Tanulni fogok ebből az esetből, levonom a tanulságokat, és gondoskodom róla, hogy erősebben, bölcsebben és fegyelmezettebben térjek vissza. Még egyszer őszintén sajnálom a történteket, és gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Együtt megyünk tovább!

– zárta üzenetét Yusuf.