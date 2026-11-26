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Ezúttal sincs tizenegyes
Ezúttal Arzani esett el a tizenhatoson belül, Simone Sozza nem ítélt büntetőt, és a VAR sem bírálta felül a döntést.
Ismét Arzani villant
Az iráni születésű ausztrál válogatott játékos a tizenhatosról vette célba a jobb alsó sarkot, pontos, ám gyenge lövését Leban ütötte szögletre.
Lassan fél óra gól nélkül
Zachariassen és Bero kényszerítőzött egymással, a norvég beadása elhalt a blokkban. Nem sokkal később a szlovák középpályás elesett a tizenhatoson belül, az olasz játékvezető azonban továbbot intett.
Több mint kétszer annyit ér a Fradi kerete
A Transfermarkt becslése szerint a Ferencváros játékoskeretének összértéke 38,25 millió euró, míg a szlovén bajnoké 15,15 millió euró.
Fordult a kocka
A mérkőzés elejével ellentétben immár a Celjénél van többet a labda, igaz, nagyobb lehetőséget még nem tudtak kialakítani a szlovénok.
Egyre közelebb a gól
Ezúttal Arzani vette célba a bal alsót 15 méterről, nem sokat tévedett.
Akcióban a hazaiak
Beszorítja ellenfelét a Ferencváros
Már a hatodik hazai lövés 12 perc alatt, ezúttal Bero próbálkozása pattant szögletre.
Nagy esély maradt ki!
Arzani kapott remek indítást a bal szélen, középre ívelésére Zacahariassen érkezett középen, ám Leban nagy bravúrral védte a nyolc méterről leadott lövést.
Az első lehetőség a Fradié
Cadu ívelt szabadrúgást balról a kapu elé az 5. percben, Raemaekersről végül a vendégek kapusához pattant a labda.
Elkezdődött a mérkőzés!
A Celje indította útjára a labdát.
Érkeznek a csapatok
Szokásos zöld-fehér szerelésében a Ferencváros, narancssárgában a vendégcsapat.
Megvan a vendégek kezdőcsapata is
Már melegítenek a játékosok
Korábbi anyagaink a mérkőzéshez
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Borbély Balázs hat helyen változtatott
A Ferencváros vezetőedzője az ETO elleni összeállításhoz képest hat helyen módosított.
A Fradi kezdőcsapata: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Arzani
Kevés szlovén szurkoló érkezett
A szlovén Planet Nogomet előzetes beszámolója szerint a Groupama Aréna több mint 1100 férőhelyes vendégszektorába mindössze valamivel több mint kétszáz Celje-szurkolót vártak.
A Juventus is vár még a Fradira
A Celje elleni összecsapás után három mérkőzése marad a Ferencvárosnak az Európa-liga alapszakaszában. December 10-én a lengyel Lech Poznan otthonában lép pályára, január 21-én az olasz Juventust fogadja, majd január 28-án a német Hoffenheim vendégeként zárja a ligaszakaszt.
A tavalyi teljesítményét is beállíthatja a Ferencváros
Egy újabb győzelemmel már öt forduló után 15 pontja lenne a Fradinak, amely az előző idényben nyolc mérkőzés alatt gyűjtött ugyanennyi pontot az Európa-liga alapszakaszában. Akkor a 12. helyen végzett az FTC.
A szlovénok is remek formában érkeztek Budapestre
A Celje sorozatban öt győzelemmel a háta mögött érkezett a Groupama Arénába, ráadásul az előző kilenc tétmérkőzésén egyszer sem kapott ki. Az Európa-ligában a legutóbbi fordulóban az osztrák Sturm Graz otthonában aratott 3–2-es győzelemmel szerezte meg első sikerét.
Dibusz Dénes régi ismerőse ül az ellenfél kispadján
A Celjét irányító Zoran Zeljkovic 2011 és 2013 között a Pécsi MFC játékosa volt, így Dibusz Dénes csapattársaként futballozott Magyarországon. A szlovén szakember a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón viccesen megjegyezte, hogy még azt is elárulhatja játékosainak, hová lőjenek Dibusznak. A Fradi kapuját azonban ezúttal Varga Ádám védi.
Hatvan évvel ezelőtt Albert Flóriánék már legyőztek egy szlovén csapatot
A független Szlovénia történetében először találkozik szlovén együttessel a Ferencváros a nemzetközi kupaporondon. Az FTC 1966-ban a Vásárvárosok Kupájában az akkor még jugoszláv színekben induló Olimpija Ljubljana ellen 3–3-as idegenbeli döntetlen után a Népstadionban 3–0-ra nyert. A visszavágón Albert Flórián, Rákosi Gyula és Varga Zoltán volt eredményes.
Borbély Balázs már most rekorder
A Ferencváros 2023-ban is produkált egy 12 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot az európai porondon, akkor azonban Máté Csaba és Dejan Sztankovics irányításával érte el ezt a bravúrt. Borbély Balázs az első edző a klub történetében, akinek egymaga sikerült mindez.
Klubrekordot dönthet a Fradi
A Ferencváros az idényben eddig mind a 12 nemzetközi kupamérkőzésén veretlen maradt, tíz győzelem mellett két döntetlen a mérlege. Amennyiben a Celje ellen sem kap ki az FTC, története leghosszabb európai kupaveretlenségi sorozatát mondhatja magáénak.
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Hamarosan kezdődik a Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzés. Tartsanak velünk!