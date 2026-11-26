A Celjét irányító Zoran Zeljkovic 2011 és 2013 között a Pécsi MFC játékosa volt, így Dibusz Dénes csapattársaként futballozott Magyarországon. A szlovén szakember a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón viccesen megjegyezte, hogy még azt is elárulhatja játékosainak, hová lőjenek Dibusznak. A Fradi kapuját azonban ezúttal Varga Ádám védi.