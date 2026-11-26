Újabb klubrekord kapujába érkezett a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az idényben az első 12 nemzetközi kupamérkőzésén veretlen maradt, tíz győzelem mellett két döntetlen volt a mérlege. A csütörtöki Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzésen már egy döntetlennel is története leghosszabb európai kupaveretlenségi sorozatát produkálhatta volna az FTC, egy győzelemmel pedig hatalmas lépést tehetett volna a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé.
Borbély Balázs a címvédő ETO FC elleni hétvégi, 3–1-es bajnoki vereség után hat helyen változtatott a Fradi kezdőcsapatán, amelyből egészségügyi okok miatt maradt ki Dibusz Dénes. Radnóti Dániel és Veljko Birmancsevics sérülés, Bamidele Yusuf pedig eltiltás miatt nem állt a szakember rendelkezésére. A kapuban ezúttal Varga Ádám kapott lehetőséget, míg a támadósor közepén a Milan ellen duplázó Lenny Joseph kezdett.
Ferencváros–Celje: sorra maradtak ki a hazai helyzetek
A 14 377 néző előtt rendezett összecsapást – amelyet Aleksander Ceferin, az UEFA szlovén elnöke is a helyszínen tekintett meg – lendületesen kezdte a Ferencváros. Már az ötödik percben veszély alakult ki a vendégek kapuja előtt Cadu szabadrúgása után, négy perccel később pedig Daniel Arzani beadásából Kristoffer Zachariassen került nagy helyzetbe, a norvég középpályás közeli lövését azonban bravúrral hárította Zan-Luk Leban.
A Dibusz távollétében a csapatkapitányi karszalagot viselő Zachariassen egyébként különleges jubileumhoz érkezett: pályafutása századik nemzetközi kupamérkőzésén lépett pályára, ebből 83-at a Ferencváros színeiben játszott.
A túloldalon Blaz Kramer próbálkozását Toon Raemaekers blokkolta becsúszva, majd ismét a zöld-fehérek veszélyeztettek, Arzani azonban a kapu mellé lőtt.
A lendületes kezdés után visszaesett a mérkőzés irama, a szlovénok egyre többet birtokolták a labdát, komolyabb helyzetet azonban nem tudtak kialakítani Varga kapuja előtt.
A félidő utolsó negyedórájában ismét felpörgette a játékot a Fradi. A 32. percben Arzani átlövését kellett szögletre mentenie a szlovén kapusnak, majd hat perccel később az addigi legnagyobb ferencvárosi helyzet is kimaradt: Cadu szöglete után Mariano Gómez fejjel készített elő Raemaekersnek, a belga védő azonban néhány méterről jócskán a kapu fölé lőtt.
A szünet előtt még Arzani, Matús Bero és Osváth Attila is próbálkozott, ám hiába alakított ki több helyzetet a Ferencváros, gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
Kimaradt helyzetek
A fordulás után nagyobb sebességre kapcsolt a Ferencváros, Osváth Attila és Marius Corbu is veszélyeztetett, a szlovén védelem azonban továbbra is jól állta a sarat. A 61. percben egy kapu előtti kavarodás végén Joseph a kapufát is eltalálta, igaz, les miatt érvényes gól nem születhetett volna.
Borbély Balázs a játékrész derekán Joseph helyére Lisztes Krisztiánt küldte pályára, ám a zöld-fehérek támadójátéka ettől sem lett igazán hatékony. A hajrához közeledve egyre bátrabban futballozott a Celje is, a 77. percben Varga bravúrjára volt szükség ahhoz, hogy ne kerüljenek hátrányba a hazaiak: a magyar kapus Milot Avdyli 15 méteres lövését tolta ki a léc alól.
Az utolsó percekben ismét beszorította ellenfelét az FTC, ám hiába került kétszer is fejelési lehetőséghez Zachariassen, illetve nagy helyzetbe a csereként beállt Jonathan Levi, a ferencvárosiak nem tudták megszerezni a győztes gólt.
Klubrekordot döntött a Fradi, de két sorozata is megszakadt
A Ferencváros így elveszítette százszázalékos mérlegét az Európa-liga alapszakaszában, ráadásul a selejtezőket is figyelembe véve az idényben először maradt gól nélkül a nemzetközi porondon.
A zöld-fehérek ugyanakkor így is klubrekordot döntöttek, ugyanis sorozatban a 13. európai kupamérkőzésükön maradtak veretlenek, tíz győzelem mellett immár három döntetlen a mérlegük.
Borbély Balázs együttese öt forduló után 13 ponttal áll az Európa-ligában, legközelebb december 10-én a lengyel Lech Poznan otthonában lép pályára a sorozatban.
Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló
Ferencváros–Celje 0–0 (0–0)