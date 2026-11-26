Újabb klubrekord kapujába érkezett a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az idényben az első 12 nemzetközi kupamérkőzésén veretlen maradt, tíz győzelem mellett két döntetlen volt a mérlege. A csütörtöki Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzésen már egy döntetlennel is története leghosszabb európai kupaveretlenségi sorozatát produkálhatta volna az FTC, egy győzelemmel pedig hatalmas lépést tehetett volna a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé.

A Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzés óriási küzdelmet hozott

Fotó: Ferencváros/X

Borbély Balázs a címvédő ETO FC elleni hétvégi, 3–1-es bajnoki vereség után hat helyen változtatott a Fradi kezdőcsapatán, amelyből egészségügyi okok miatt maradt ki Dibusz Dénes. Radnóti Dániel és Veljko Birmancsevics sérülés, Bamidele Yusuf pedig eltiltás miatt nem állt a szakember rendelkezésére. A kapuban ezúttal Varga Ádám kapott lehetőséget, míg a támadósor közepén a Milan ellen duplázó Lenny Joseph kezdett.

Ferencváros–Celje: sorra maradtak ki a hazai helyzetek

A 14 377 néző előtt rendezett összecsapást – amelyet Aleksander Ceferin, az UEFA szlovén elnöke is a helyszínen tekintett meg – lendületesen kezdte a Ferencváros. Már az ötödik percben veszély alakult ki a vendégek kapuja előtt Cadu szabadrúgása után, négy perccel később pedig Daniel Arzani beadásából Kristoffer Zachariassen került nagy helyzetbe, a norvég középpályás közeli lövését azonban bravúrral hárította Zan-Luk Leban.

A Dibusz távollétében a csapatkapitányi karszalagot viselő Zachariassen egyébként különleges jubileumhoz érkezett: pályafutása századik nemzetközi kupamérkőzésén lépett pályára, ebből 83-at a Ferencváros színeiben játszott.

A túloldalon Blaz Kramer próbálkozását Toon Raemaekers blokkolta becsúszva, majd ismét a zöld-fehérek veszélyeztettek, Arzani azonban a kapu mellé lőtt.

A lendületes kezdés után visszaesett a mérkőzés irama, a szlovénok egyre többet birtokolták a labdát, komolyabb helyzetet azonban nem tudtak kialakítani Varga kapuja előtt.

A félidő utolsó negyedórájában ismét felpörgette a játékot a Fradi. A 32. percben Arzani átlövését kellett szögletre mentenie a szlovén kapusnak, majd hat perccel később az addigi legnagyobb ferencvárosi helyzet is kimaradt: Cadu szöglete után Mariano Gómez fejjel készített elő Raemaekersnek, a belga védő azonban néhány méterről jócskán a kapu fölé lőtt.