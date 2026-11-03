A Nemzeti Sport vasárnap megjelent, Vizsga előtt című jegyzetére reagált Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke. Malonyai Péter sportújságíró írásában arról értekezett, hogy a csütörtöki, Milan elleni Európa-liga-mérkőzés igazi erőfelmérő lesz a zöld-fehérek számára, és kiderül, valójában mennyit ér a sorozatban elért három győzelem. Kubatov nyílt levélben válaszolt, amelyben a két csapat keretének értékét állította szembe egymással, és feltette a kérdést: mi kell még ahhoz, hogy végre elismerjék a Fradi nemzetközi teljesítményét?

A Ferencváros veretlen az Európa-ligában Fotó: Szabolcs László

AC Milan–Ferencváros

Európa-liga, csütörtök, 18.45

Az FTC elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Milan keretében több olyan futballista szerepel, akinek a piaci értéke önmagában meghaladja a teljes ferencvárosi játékosállományét. Kubatov szerint a Fradi az eddigi nemzetközi eredményeivel már bizonyította, hogy komolyan kell venni. Nincs szükség újabb vizsgára:

A Ferencváros már bizonyított

„Tisztelt uram, kedves Péter!

Az FTC elnökeként szeretnék reflektálni az ön tollából múlt vasárnap az nso.hu-n megjelent Vizsga előtt című jegyzetére, amelyben az alábbiakat is olvashattuk: „Következhet tehát csütörtökön a Milan a Fradinak az Európa-ligában. Igazi vizsga lesz, kiderül, mennyit ér a százszázalékos El-teljesítmény (három meccs, három győzelem).”

Ahogy azt pestiesen mondják, ön régi motoros a szakmájában, pontosan tudja, de ha mégsem, akkor most elárulom, hogy a Milan csapatában három olyan játékos is található, a portugál Ramos (50 millió euró), a belga Moreira (45 millió euró), valamint szerb Pavlovics (40 millió euró), aki önmagában értékesebb, mint Ferencvárosi Torna Club teljes kerete (38,5 millió euró). Sőt, továbbmegyek, az 1967-ben BEK-győztes skót Celtic otthonában 3-1-re nyerő gárdánk kezdőcsapatának értéke 15,75 millió euró volt, ehhez képest a Milanban 16 olyan labdarúgó szerepel, akik értéke egyenként magasabb a mértékadónak tartott és a sportújságírók által szívesen hivatkozott Transfermarkt weboldal adatai alapján!

Nem lehet, hogy az idén mutatott nemzetközi teljesítményünk, a Szalah-val felálló török sztárcsapat, a Trabzon oda-vissza legyőzése, a holland Twente búcsúztatása, a főtáblán eddig elért 3 győzelem már elegendő vizsga ahhoz, hogy végre elismerjék a Fradit? Vagy csak arról van szó, hogy Malonyai úr szeretne annak megágyazni, ha a papírformának megfelelően kikapnánk Milánóban, akkor majd boldogan le tudja írni, mit sem ér a 2026 nyári és őszi menetelésünk?