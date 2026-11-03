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Óriási a nyomás az AC Milanon, miután három meccs után csak három ponttal áll a labdarúgó Európa-ligában. A csütörtöki Milan-FTC meccsen az olaszok lehetnek idegesebbek, míg a Ferencváros magabiztosan várja az utazást.

A Ferencváros csütörtökön 18:45-kor a San Siróban az AC Milan ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. Bár a milánóiak szombaton megnyerték az Inter elleni derbit, az európai porondon komoly nyomás nehezedik rájuk: három meccsen mindössze három pontot gyűjtöttek, miközben a magyar bajnok három győzelemmel, hibátlanul, maximális pontszámmal várja az összecsapást.

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Fotó: fradi.hu
  • AC Milan–FTC

csütörtök, 18.45

A Pianeta Milan beszámolója szerint tartalékos milánói védelem vár a Ferencvárosra, mert Ruben Amorim vezetedző rotációra készül a kezdőcsapatban. A legfontosabb változás a kapuban lesz: Mike Maignan eltiltás miatt nem léphet pályára, így a 21 éves Lorenzo Torriani védhet. A védelemben Pervis Estupiñán és Filippo Terracciano kaphat esélyt, a középpályán Ardon Jashari visszatérése várható, míg a támadóposzton Omari Hutchinson, és a hatalmas tehetségnek tartott, fiatal Francesco Camarda játszhat.

Olaszországban is tisztelik a Ferencvárost

A helyi sajtó szerint a Ferencváros az eddigi hibátlan európai teljesítménye miatt egyáltalán nem számít könnyű ellenfélnek. A Fradi a selejtezők után az alapszakaszban is veretlen. Bár az AC Milan a hétvégi, Inter elleni bajnoki siker után önbizalommal telve várja a találkozót, az olaszok tisztában vannak vele, hogy a Fradi ellen bármilyen könnyelműség megbosszulhatja magát. Eközben a zöld-fehérek számára a csütörtöki mérkőzés egy újabb történelmi esély arra, hogy egy európai topklub otthonában bizonyítsák: idén a csoportkör egyik legstabilabb és legveszélyesebb együttesének számítanak.

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