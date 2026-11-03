A Ferencváros csütörtökön 18:45-kor a San Siróban az AC Milan ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. Bár a milánóiak szombaton megnyerték az Inter elleni derbit, az európai porondon komoly nyomás nehezedik rájuk: három meccsen mindössze három pontot gyűjtöttek, miközben a magyar bajnok három győzelemmel, hibátlanul, maximális pontszámmal várja az összecsapást.

A Ferencváros hibátlan mérleggel utazik Milánóba

Fotó: fradi.hu

AC Milan–FTC

csütörtök, 18.45

A Pianeta Milan beszámolója szerint tartalékos milánói védelem vár a Ferencvárosra, mert Ruben Amorim vezetedző rotációra készül a kezdőcsapatban. A legfontosabb változás a kapuban lesz: Mike Maignan eltiltás miatt nem léphet pályára, így a 21 éves Lorenzo Torriani védhet. A védelemben Pervis Estupiñán és Filippo Terracciano kaphat esélyt, a középpályán Ardon Jashari visszatérése várható, míg a támadóposzton Omari Hutchinson, és a hatalmas tehetségnek tartott, fiatal Francesco Camarda játszhat.

Olaszországban is tisztelik a Ferencvárost

A helyi sajtó szerint a Ferencváros az eddigi hibátlan európai teljesítménye miatt egyáltalán nem számít könnyű ellenfélnek. A Fradi a selejtezők után az alapszakaszban is veretlen. Bár az AC Milan a hétvégi, Inter elleni bajnoki siker után önbizalommal telve várja a találkozót, az olaszok tisztában vannak vele, hogy a Fradi ellen bármilyen könnyelműség megbosszulhatja magát. Eközben a zöld-fehérek számára a csütörtöki mérkőzés egy újabb történelmi esély arra, hogy egy európai topklub otthonában bizonyítsák: idén a csoportkör egyik legstabilabb és legveszélyesebb együttesének számítanak.