Hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki a Fradi szenzációs milánói győzelme. A magyar rekordbajnok csütörtök este Lenny Joseph duplájával 2–0-ra legyőzte a hétszeres BEK/BL-győztes AC Milant az Európa-ligában, a történelmi sikerre pedig Európa vezető sportlapjai is felkapták a fejüket. A Sky Sport, a Guardian és a Reuters mellett az olasz sajtó is kiemelten foglalkozott a Fradi teljesítményével, miközben még Haitin is a magyar csapat hősét ünneplik.

A világsajtó is a Fradi történelmi győzelmétől hangos Fotó: AFP, Northfoto

AC Milan–Ferencváros 0–2 (0–0)

Gólszerzők: Lenny Joseph (52., 66.)

A világsajtó is a Fradi történelmi győzelmétől hangos

Az olasz SportMediaset szerint a Ferencváros a mérkőzés nagy részében uralta a játékot a San Siróban. A portál kiemelte, hogy a magyar együttes már az első félidőben több komoly helyzetet alakított ki, miközben a Milan egyszer sem találta el a kaput.

A Sky Sport Italia rendkívül lesújtó értékelést adott a Milan játékosairól. Az olasz sportcsatorna egyetlen hazai futballistának sem adott hatos vagy annál jobb osztályzatot, hárman pedig mindössze 4,5-öst kaptak. A brit Sky Sports statisztikáiból is jól látszik a Fradi fölénye a helyzetkihasználásban: a magyarok nyolcszor találták el a kaput, a Milan csupán kétszer.

A The Guardian az Európa-liga csütörtöki fordulójáról szóló összefoglalójának korábbi címében egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Milan humbled at home”, azaz a Milant hazai pályán megalázták. A brit lap megérdemeltnek nevezte a Ferencváros győzelmét, és kiemelte, hogy a magyar csapat még emberhátrányban is megőrizte kétgólos előnyét a hétszeres BEK/BL-győztes ellen.

A Reuters nemzetközi hírügynökség már a beszámolója címében is a Milan Ferencváros elleni sokkoló vereségét emelte ki. A cikk szerint az olasz sztárcsapat négy mérkőzéséből hármat elveszített, miközben a magyar bajnok 12 pontjával az élmezőnyben szerepel.