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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Az olasz sajtó nem kímélte a Milant a csütörtök esti kudarc után. Az AC Milan–Fradi mérkőzés nemzetközi visszhangja azonban messze túlmutat Olaszországon, a magyarok sikeréről még Haitin is beszámoltak.

Hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki a Fradi szenzációs milánói győzelme. A magyar rekordbajnok csütörtök este Lenny Joseph duplájával 2–0-ra legyőzte a hétszeres BEK/BL-győztes AC Milant az Európa-ligában, a történelmi sikerre pedig Európa vezető sportlapjai is felkapták a fejüket. A Sky Sport, a Guardian és a Reuters mellett az olasz sajtó is kiemelten foglalkozott a Fradi teljesítményével, miközben még Haitin is a magyar csapat hősét ünneplik.

A világsajtó is a Fradi történelmi győzelmétől hangos
A világsajtó is a Fradi történelmi győzelmétől hangos Fotó: AFP, Northfoto
  • AC Milan–Ferencváros 0–2 (0–0)
  • Gólszerzők: Lenny Joseph (52., 66.)

A világsajtó is a Fradi történelmi győzelmétől hangos

Az olasz SportMediaset szerint a Ferencváros a mérkőzés nagy részében uralta a játékot a San Siróban. A portál kiemelte, hogy a magyar együttes már az első félidőben több komoly helyzetet alakított ki, miközben a Milan egyszer sem találta el a kaput.

A Sky Sport Italia rendkívül lesújtó értékelést adott a Milan játékosairól. Az olasz sportcsatorna egyetlen hazai futballistának sem adott hatos vagy annál jobb osztályzatot, hárman pedig mindössze 4,5-öst kaptak. A brit Sky Sports statisztikáiból is jól látszik a Fradi fölénye a helyzetkihasználásban: a magyarok nyolcszor találták el a kaput, a Milan csupán kétszer.

A The Guardian az Európa-liga csütörtöki fordulójáról szóló összefoglalójának korábbi címében egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Milan humbled at home”, azaz a Milant hazai pályán megalázták. A brit lap megérdemeltnek nevezte a Ferencváros győzelmét, és kiemelte, hogy a magyar csapat még emberhátrányban is megőrizte kétgólos előnyét a hétszeres BEK/BL-győztes ellen.

A Reuters nemzetközi hírügynökség már a beszámolója címében is a Milan Ferencváros elleni sokkoló vereségét emelte ki. A cikk szerint az olasz sztárcsapat négy mérkőzéséből hármat elveszített, miközben a magyar bajnok 12 pontjával az élmezőnyben szerepel.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

A Corriere dello Sport egyenesen újabb európai szégyenként értékelte a Milan vereségét. Az olasz sportlap szerint az első félidő egyértelműen a Ferencvárosé volt, Lenny Joseph pedig folyamatos veszélyt jelentett a hazaiak kapujára.

A tekintélyes olasz La Repubblica szintén teljesen megérdemeltnek nevezte a magyarok sikerét. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a Milan az Inter elleni rangadón aratott győzelem után rendkívül gyenge teljesítménnyel rukkolt elő, miközben a Fradi könyörtelenül kihasználta a hibáit.

Az olasz Eurosport szerint a Ferencváros teljesen megérdemelten nyert a San Siróban, ahol a hazai közönség füttykoncerttel búcsúztatta kedvenceit. A lap külön kiemelte a magyar csapat második gólját, amely egy tökéletesen végigvitt ellentámadás után született.

A zöld-fehérek sikere egészen Haitiig eljutott. A Haiti-Tempo egyenesen „Lenny Joseph 2, AC Milan 0” címmel számolt be a találkozóról. A haiti sportlap azt hangsúlyozta, hogy a támadó a nehéz első félidő után fantasztikus teljesítménnyel, mindössze 14 perc alatt szerzett két góllal döntötte el a mérkőzést.

Az UEFA hivatalos összefoglalójában is kiemelt helyet kapott a Fradi történelmi diadala. Az európai szövetség Joseph dupláját és a magyar csapat százszázalékos mérlegét hangsúlyozta, hiszen a Fradi a Benfica és a Bournemouth társaságában továbbra is hibátlan az Európa-ligában.

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