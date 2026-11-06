Súlyos csapást mért a Fradi az AC Milanra, amely a csütörtöki Európa-liga-vereség után egy rendkívül kínos történelmi statisztikával szembesült. A hétszeres BEK/BL-győztes olasz sztárcsapat történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.

A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan

A Ferencváros Lenny Joseph duplájával 2–0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel tovább mélyítette az olasz csapat európai válságát. A milánóiak négy forduló után mindössze három ponttal állnak az Európa-ligában, miközben a magyar rekordbajnok továbbra is hibátlan mérleggel szerepel. Az olasz MilanPress az Opta statisztikájára hivatkozva hívta fel a figyelmet egy egészen megdöbbentő adatra.

A Milan történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.

A korábbi eset a 2021/22-es szezonban történt, amikor a piros-feketék három vereséggel és egy döntetlennel kezdték a Bajnokok Ligája csoportkörét. Akkor végül az olasz bajnoki címet szerezték meg, ám a nemzetközi porondon már a csoportkörben búcsúztak.