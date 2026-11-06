Súlyos csapást mért a Fradi az AC Milanra, amely a csütörtöki Európa-liga-vereség után egy rendkívül kínos történelmi statisztikával szembesült. A hétszeres BEK/BL-győztes olasz sztárcsapat történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.
- AC Milan–Ferencváros 0–2 (0–0)
- Gólszerzők: Lenny Joseph (52., 66.)
A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan
A Ferencváros Lenny Joseph duplájával 2–0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel tovább mélyítette az olasz csapat európai válságát. A milánóiak négy forduló után mindössze három ponttal állnak az Európa-ligában, miközben a magyar rekordbajnok továbbra is hibátlan mérleggel szerepel. Az olasz MilanPress az Opta statisztikájára hivatkozva hívta fel a figyelmet egy egészen megdöbbentő adatra.
A Milan történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.
A korábbi eset a 2021/22-es szezonban történt, amikor a piros-feketék három vereséggel és egy döntetlennel kezdték a Bajnokok Ligája csoportkörét. Akkor végül az olasz bajnoki címet szerezték meg, ám a nemzetközi porondon már a csoportkörben búcsúztak.
A Milan ezúttal egy győzelem mellett három vereségnél tart az Európa-ligában. Rúben Amorim együttesére még négy mérkőzés vár az alapszakaszban: november 26-án az Olympiakosz otthonába látogat, december 10-én a Sunderlandet fogadja, januárban pedig a Levszki Szófia és az Ararat-Armenia ellen lép pályára. Az olasz sztárcsapatnak ezeken a találkozókon kell javítania, ha szeretné elkerülni az újabb kínos nemzetközi kupabúcsút.