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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Rendkívül kínos történelmi statisztikával szembesült az AC Milan a csütörtöki Európa-liga-vereség után. A Fradi elleni kudarccal az olasz csapatnak egy öt évvel ezelőtti negatív rekordja ismétlődött meg.

Súlyos csapást mért a Fradi az AC Milanra, amely a csütörtöki Európa-liga-vereség után egy rendkívül kínos történelmi statisztikával szembesült. A hétszeres BEK/BL-győztes olasz sztárcsapat történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.

A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan
A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Fradi elleni vereséggel történelmi mélypontra került a Milan

A Ferencváros Lenny Joseph duplájával 2–0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel tovább mélyítette az olasz csapat európai válságát. A milánóiak négy forduló után mindössze három ponttal állnak az Európa-ligában, miközben a magyar rekordbajnok továbbra is hibátlan mérleggel szerepel. Az olasz MilanPress az Opta statisztikájára hivatkozva hívta fel a figyelmet egy egészen megdöbbentő adatra.

A Milan történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy idény első négy európai kupamérkőzéséből hármat elveszítsen.

A korábbi eset a 2021/22-es szezonban történt, amikor a piros-feketék három vereséggel és egy döntetlennel kezdték a Bajnokok Ligája csoportkörét. Akkor végül az olasz bajnoki címet szerezték meg, ám a nemzetközi porondon már a csoportkörben búcsúztak.

A Milan ezúttal egy győzelem mellett három vereségnél tart az Európa-ligában. Rúben Amorim együttesére még négy mérkőzés vár az alapszakaszban: november 26-án az Olympiakosz otthonába látogat, december 10-én a Sunderlandet fogadja, januárban pedig a Levszki Szófia és az Ararat-Armenia ellen lép pályára. Az olasz sztárcsapatnak ezeken a találkozókon kell javítania, ha szeretné elkerülni az újabb kínos nemzetközi kupabúcsút.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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