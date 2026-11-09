Igaza lett Borbély Balázsnak, amikor az mondta, nem gondolja, hogy hatalmas különbségek lennének a Fradi teljesítménye között a magyar élvonalban és a nemzetközi kupaporondon. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 47 éves vezetőedzőtől a Torreense elleni találkozó előtt kérdezte meg egy portugál újságíró: az NB I-es vagy az Európa-ligás Fradira számíthat-e az ellenfél – utalva ezzel a zöld-fehérek két sorozatban elért különböző eredményeire. A szakember határozottan kijelentette, nem szereti ezt az összehasonlítást, és őt igazolja, hogy a magyar rekordbajnok azóta minden mérkőzését megnyerte itthon is.

Borbély Balázs vezetőedző már hetekkel ezelőtt megmondta, hogy nincs különbség az NB I-es és az Európa-ligás Fradi között

Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

Vasas-FTC (NB I)

0-2

Borbély Balázsnak igaza lett a Fradiról

Borbély Balázstól az FTC-Torreense Európa-liga-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón kérdezte meg a portugál újságíró, hogy az NB I-es vagy az Európa-ligás Fradira számíthat-e az ellenfél. Akkor ugyanis a Ferencváros négy döntetlent játszott zsinórban a magyar bajnokságban, miközben a nemzetközi kupában mindenkit legyőzött.

Nem szeretem ezt az összehasonlítást, hogy Európa-ligás vagy NB I-es. Nem biztos, hogy minden eredmény úgy alakult, ahogy elterveztük, de nem gondolom, hogy hatalmas különbségek lennének a teljesítményeink között. Jobbak az eredmények, de nem szeretem az összehasonlítást

– jelentette ki határozottan Borbély Balázs, akit az elmúlt hetek igazoltak.

A Ferencváros változatlanul száz százalékos az Európa-ligában – a Torreense után az AC Milant is legyőzte –, azonban azóta itthon is megnyerte minden mérkőzését. Három NB I-es siker mellett – az MTK Budapest, a Paks és a Vasas ellen – a Magyar Kupában is győzelmet aratott Bicskén.

A csapat legutóbbi eredményei Európa-liga: FTC-Torreense 4-1

AC Milan-FTC 0-2 NB I: FTC-MTK Budapest 5-0

FTC-Paks 2-0

Vasas-FTC 0-2 Magyar Kupa: Bicske-FTC 1-4

Az NB I-es és az Európa-ligás Fradi között tehát már az eredményekben sem lehet különbséget tenni – nemcsak a teljesítményben, ahogy azt Borbély Balázs vezetőedző már hetekkel ezelőtt megmondta. A zöld-fehérek ennek köszönhetően a nemzetközi kupa mellett – ugyanúgy 12 pontjuk van, mint az éllovas Benficának és a Bournemouth-nak – a magyar bajnokságban is a tabella elején állnak. A Ferencváros úgy a második, egy ponttal lemaradva a Puskás Akadémiától, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.