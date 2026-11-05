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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Ferencvárosra egész Európában felfigyeltek, miután Borbély Balázs csapata az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában 2–0-ra legyőzte az olasz AC Milant a San Siróban. A találkozó után a Fradi edzője kiemelte csapata kiváló játékát, emellett pedig kitért arra a fantasztikus hangulatra is, amelyet a fradisták teremtettek a San Siróban.

Borbély Balázs remek taktikával küldte pályára csapatát a Ferencváros–AC Milan mérkőzésen. A Fradi az első félidőben elképesztő dominanciát mutatott, túlzás nélkül lefutballozta az olasz sztárcsapatot, és akár több góllal is vezethetett volna.

A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Szerencsére a folytatásban Lenny Joseph is felvette a góllövőcipőjét. A haiti válogatott támadó pedig értékesítette azokat a helyzeteket, amelyeket az első félidőben még kihagyott, így a Fradi történelmi győzelmet aratott a San Siróban.

A Fradi edzője a játékosait dicsérte, és a szurkolókat is méltatta

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs először annak a 6400 Fradi-szurkolónak köszönte meg a szenzációs hangulatot, amelyet a San Siróban teremtettek.

Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen helyzetben találjuk magunkat, és köszönetet kell mondanom a szurkolóinknak, akik egészen fantasztikusak voltak. Nem hiszem, hogy csak a San Siróban lévők figyeltek fel rájuk – egész Európában hallatták a hangjukat” 

– kezdte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Fradi edzője.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

„Mindent tudtunk a Milanról. Rúben Amorim elég gyakran változtatja csapata felállását, de mi alaposan felkészültünk erre is. A győzelmünk legfontosabb kulcsa a motivációnk volt. Büszke vagyok mind az eredményre, mind a mutatott játékunkra. A félidőben nehéz volt megtalálni a megfelelő szavakat, hiszen olyan kiemelkedő első félidőt produkáltunk, hogy szinte nem is volt mit mondanom. Egyetlen dolgot kérhettem a játékosoktól: folytassák ugyanígy” – tette hozzá Borbély Balázs, akinek csapata négy mérkőzés után százszázalékos az Európa-ligában.

A Fradi történelmi sikert aratott, ugyanis ezt megelőzően 50 évvel nyert utoljára magyar klubcsapat a San Siróban: akkor a Bp. Honvéd 1–0-ra múlta felül az Internazionalét.

  • A Fradi az idei szezonban az európai kupaporondon, a selejtezőket is beleszámítva, mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt, ezzel egyedüli csapatként Európában.

Borbély Balázs csapata november 26-án, az ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja.

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