Borbély Balázs remek taktikával küldte pályára csapatát a Ferencváros–AC Milan mérkőzésen. A Fradi az első félidőben elképesztő dominanciát mutatott, túlzás nélkül lefutballozta az olasz sztárcsapatot, és akár több góllal is vezethetett volna.

A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Szerencsére a folytatásban Lenny Joseph is felvette a góllövőcipőjét. A haiti válogatott támadó pedig értékesítette azokat a helyzeteket, amelyeket az első félidőben még kihagyott, így a Fradi történelmi győzelmet aratott a San Siróban.

A Fradi edzője a játékosait dicsérte, és a szurkolókat is méltatta

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs először annak a 6400 Fradi-szurkolónak köszönte meg a szenzációs hangulatot, amelyet a San Siróban teremtettek.

Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen helyzetben találjuk magunkat, és köszönetet kell mondanom a szurkolóinknak, akik egészen fantasztikusak voltak. Nem hiszem, hogy csak a San Siróban lévők figyeltek fel rájuk – egész Európában hallatták a hangjukat”

– kezdte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Fradi edzője.