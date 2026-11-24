A Fradi november 26-án, csütörtökön a szlovén Celjét fogadja az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Borbély Balázs együttese négy győzelemmel, 12 ponttal a harmadik helyen áll a sorozatban, a Celtic, a Viktoria Plzen és a Torreense legyőzése után legutóbb az AC Milan otthonában is történelmi sikert aratott. A magyar bajnokságban azonban egészen más arcát mutatja a csapat, amire a szlovén sajtó is felfigyelt.

A Fradi Európában remekel, legutóbb a Milan otthonában is nyerni tudott

Fotó: Marco Bertorello/AFP

Kétarcú Fradiról írnak a szlovénok

A Nogomania hétfői cikkében részletesen foglalkozott a Fradi ellentmondásos idényével, és már a címben is arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar együttes Európában remekel, odahaza viszont komoly problémákkal küzd.

Európai rangadó vár a Celjére egy olyan ellenféllel, amelynek otthon sokkal több gondja van: a Ferencváros remekel Európában, a bajnokságban viszont csak negyedik

– írta a szlovén portál.

A lap kiemelte, hogy a magyar rekordbajnok a négy nemzetközi győzelmével az Európa-liga egyik legnagyobb meglepetéscsapata, miközben az NB I-ben 13 mérkőzés után mindössze 23 ponttal áll. Külön kitértek a szombati, ETO elleni rangadóra is, amelyen a Ferencváros hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett.

A Nogomania szerint a Celje így olyan ellenféllel találkozik, amely a nemzetközi porondon szinte megállíthatatlannak tűnik, a magyar bajnokságban azonban egyelőre elmarad a várakozásoktól.

A találkozó egyik legérdekesebb szereplője Franko Kovacevic lehet. A horvát támadó januárban klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezett a Celjétől a Ferencvároshoz, előző csapatában 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett. A szlovén lap megjegyezte, hogy ezt a rendkívüli gólerősséget Magyarországon egyelőre nem sikerült megismételnie. A csatár ráadásul sérülés miatt az elmúlt hetekben nem játszhatott, az ETO ellen azonban a 85. percben visszatért a pályára, így jó esély nyílhat arra, hogy csütörtökön korábbi csapata és egykori társai ellen is lehetőséget kapjon.

Lehetetlen küldetésből budapesti hódítás?

A szlovén sajtóban közben egyre nagyobb önbizalommal tekintenek a Celje budapesti vendégjátékára. Az Ekipa a vasárnapi, Brinje Grosuplje ellen 2–0-ra megnyert bajnoki után arról írt, hogy Benjamin Verbic és Svit Seslar góljai nyugodt felkészülést biztosítottak a csapat számára a Ferencváros elleni rangadó előtt.