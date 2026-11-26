A címvédő ETO FC elleni hétvégi, 3–1-es bajnoki vereség után az európai porondon javíthat a Fradi, amely négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel, 12 ponttal a harmadik helyen áll az Európa-ligában. A zöld-fehérek újabb győzelmükkel hatalmas lépést tehetnének a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé.

Megvan a Fradi kezdőcsapata a Celje ellen

Fotó: fradi.hu

Hat helyen változtatott a Fradi kezdőcsapatán Borbély Balázs

A Ferencváros vezetőedzője az ETO elleni összeállításhoz képest hat helyen változtatott, Dibusz Dénes helyett ezúttal Varga Ádám védi az FTC kapuját. A rutinos kapus a mérkőzés előtt az M4 Sportnak arról beszélt, hogy nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a Milan elleni találkozó lesz az egyetlen fellépése az Európa-liga alapszakaszában.

„Lehet, erre a csütörtöki mérkőzés sem fog rácáfolni” – jegyezte meg Dibusz, akinek távollétében Kristoffer Zachariassen viseli a csapatkapitányi karszalagot.

A Fradi kezdőcsapata: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Bero, Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Joseph, Arzani

Borbély Balázs a szerdai sajtótájékoztatón még titkolózott a támadósor összetételével kapcsolatban. Az eltiltott Bamidele Yusuf hiányában a Milan ellen duplázó Lenny Joseph kezd középcsatárként, Daniel Arzani szintén bekerült a kezdőbe, míg a Celje korábbi gólvágója, Franko Kovacevic nem szerepel a kezdő tizenegyben.

A milánói győzelem alkalmával pályára küldött összeállításhoz képest mindössze két helyen változtatott Borbély: Dibusz helyére Varga, Veljko Birmancsevics helyére Arzani került.

A Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzés 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.