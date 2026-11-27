A Ferencváros csodás győzelmi sorozata ugyan megszakadt az Európa-ligában, ám Borbély Balázs így is rendkívül büszke lehet a csapatára, hiszen sorozatban a 13. nemzetközi kupamérkőzésén maradt veretlen. A Fradi-Celje meccsen a zöld-fehérek álltak közelebb a győzelemhez, ami ezúttal nem jött össze. Ebben nagy szerepe volt a találkozó legjobbjának megválasztott Zan-Luk Leban kapusnak, hiszen hat védéssel járult hozzá a gól nélküli döntetlen kiharcolásához.

A Fradi-Celje Európa-liga-mérkőzés óriási küzdelmet hozott

Fotó: Ferencváros/X

Fradi-Celje: a szlovének edzője szerint is jobb volt a Fradi

A szlovének edzője, Zoran Zeljkovic elégedetten értékelt a pontszerzés után, mivel a Celje lett az első csapat, amely az El-alapszakaszban nem kapott ki a Ferencvárostól.

„Elégedettnek kell lennünk. Nagyon értékes pontot szereztünk. Jól tudjuk, kivel játszottunk, hiszen itt már sokkal nagyobb csapatok is vereséget szenvedtek. Ez jó előjel a folytatásra, és reményt ad arra, hogy továbbjuthatunk. Folyamatosan nyomás alatt tartottak bennünket, több lehetőségük volt a győzelemre. Őszintének kell lennünk, és el kell ismernünk, hogy bizonyos pillanatokban egy kis szerencsénk is volt” – nyilatkozta a lefújást követően Zeljkovic, aki azért a játékvezetőnek is odaszúrt.

Minden párharc sokat kivett belőlünk. A játékvezető időnként nagyon kemény, férfias játékot engedett, ami nem kedvezett nekünk.

Küzdöttünk, de hiányzott még egy plusz passz a támadóhamadban” – tette hozzá a Celje trénere.

A Celje edzője elismerte, csapatának szerencséje volt a Fradi ellen

Fotó: Reuters

A szlovén sajtó a meccs után a Celje kapusát méltatta, aki bravúros védésekkel járult hozzá a pontszerzéshez. A helyi lapok a csapat fegyelmezett védekezésére is felhívták a figyelmet, és nem bagatellizálták a Ferencváros erejét, hanem éppen a Fradi európai szereplése és a Milan elleni győzelme miatt értékelték különösen nagyra a budapesti döntetlent.

A Fradi öt forduló után a tabella harmadik helyén áll, ami közvetlen nyolcaddöntőbe jutást ér. Borbély Balázs együttese a folytatásban még játszik a Lech Poznan otthonában, aztán a Juventust fogadja, végül pedig a Hoffenheim vendégeként zárja szereplését az El-alapszakaszban.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Ferencvárosi TC-Celje (szlovén) 0-0

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