Meglepő részletek derültek ki a Ferencváros egyik meghatározó játékosának átigazolásáról. A román válogatottban nemrég bemutatkozó Corbu Máriusz iránt a nyáron az olasz Serie A-ból is érdeklődtek, ám a futballista korábbi klubjának elnöke, Szondy Zoltán arra kérte a Fradi vezetőit, hogy ne adják el a középpályást. A csíkszeredai sportvezető most azt is elárulta, miért próbálta mindenáron megakadályozni az átigazolást.

Corbu Máriuszt a Fradi már a nyáron elveszíthette volna, miután a Serie A-ból is érdeklődtek iránta Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Könyörögni kellett a Fradinak Corbu miatt

A Ferencváros 24 éves középpályása, Corbu Máriusz az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményével nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is felhívta magára a figyelmet. A csángó származású futballista a közelmúltban a román válogatottban is bemutatkozott, most pedig kiderült, hogy már a nyári átigazolási időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott iránta. A középpályás nevelőklubjának, az FK Csíkszeredának az elnöke, Szondy Zoltán a román Digi Sportnak adott interjújában árulta el, hogy az olasz Serie A-ból is szerették volna megszerezni a Ferencváros játékosát.

Gyakorlatilag könyörögtem a Fradinak a nyáron, hogy ne adják el a Serie A-ba

– mondta Szondy Zoltán. A klubvezető úgy vélte, hogy a magyar bajnok sokkal jobban járhat, ha megtartja Corbut, hiszen egy sikeres európai kupaszereplést követően még nagyobb összeget kaphat érte. Szondy szerint a futballista rendkívüli munkabírása, intelligenciája és labdaszerző képessége miatt több klub érdeklődését is felkeltette.

A Fradi végül megtartotta a középpályást, aki a nemzetközi porondon is bizonyíthatott. A csíkszeredai klubelnök különösen büszke a játékosra, aki 11 évesen került az akadémiára, később pedig a Puskás Akadémián és a ciprusi APOEL együttesénél is megfordult, mielőtt 2026 januárjában a Ferencvároshoz igazolt.

Corbu karrierje azóta újabb mérföldkőhöz érkezett: novemberben a lengyel és a bosnyák válogatott ellen is pályára lépett Románia színeiben. Szondy szerint pedig a fejlődése és a nemzetközi szereplése miatt a Ferencváros a jövőben még jelentős bevételhez juthat az esetleges eladásából.