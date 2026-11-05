A Fradi az első félidőben szenzációsan futballozott a San Siróban, több ziccert is kialakított, ezeket viszont Lenny Joseph nem tudta gólra váltani.
A második játékrész elején aztán a Fradi haiti válogatott támadójának kétszer is sikerült betalálnia, így végül a magyar csapat rendkívül magabiztos győzelmet aratott.
A Fradi támadója nem aggódott a kihagyott helyzetei miatt
A mérkőzés után a duplázó Lenny Joseph az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy nem aggódott az első félidőben kihagyott helyzetei miatt.
„Nagyon büszke vagyok magamra és a csapatomra is, mert egy ekkora csapat ellen tudtunk nyerni. Nem voltam ideges az első félidőben kihagyott helyzetek miatt, van ilyen. Tudtam, hogy jönni fog a gól. A második gólnál elvittem a védőt, hogy ne tudja Zachariassent támadni, de tudtam, hogy le fogja adni. Ez volt pályafutásom egyik legjobb meccse, hiszen ilyen csapatok ellen mindenki szeret játszani, pláne gólt lőni” – mondta a 26 éves támadó, aki az idei szezonban először volt eredményes az Európa-ligában.
Az AC Milan elleni mérkőzés legjobbja a norvég Kristoffer Zachariassen volt, aki amellett, hogy rengeteget dolgozott, mindkét gólban főszerepet vállalt.
„Idejövünk, és kettő-nullára nyerünk a San Siróban. Hihetetlen!
Az első gólnál nem is láttam, mi történt, csak ünnepeltem Lenny gólját. Biztos voltam benne, hogy büntető lesz, utána már csak azt láttam, hogy a labda a kapuban van. Hihetetlen csapatmunka volt. Óriási a csapatszellem, mindenki harcol a másikért.
Teljesen mindegy, ki lövi a gólt, csak nyerjünk. A taktika jól működött, mindenki tudta, mi a szerepe. A labdával is magabiztosak voltunk, még egy komoly csapat ellen is. Megérdemelten győztünk” – vélekedett a 32 éves támadó.
A magyar válogatott Osváth Attila is úgy érzi, hogy a Fradi megérdemelten aratott győzelmet.
„Készültünk belőlük egész héten, kivideóztuk őket. Az első félidőben talán nem is volt helyzetük. A félidőben megbeszéltük, hogy ugyanígy kell folytatni. Az első játékrészben talán jobban akartunk, de a második félidőben ők is emeltek a tempón. Éhesek voltunk a sikerre, és összességében megérdemelten nyertünk. Nagy dolog ez a karrieremben, nem mindennapi élmény ez egy játékosnak” – értékelt a tízszeres magyar válogatott futballista.
- A Ferencváros történelmi győzelmet aratott, ugyanis ezt megelőzően 50 éve nyert magyar klubcsapat a legendás San Siróban: akkor a Bp. Honvéd az Internazionalét múlta felül 1–0-ra.
- A Fradi az európai kupaporondon az idei szezonban a selejtezőkkel együtt mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt.
Borbély Balázs csapata a november 26-i ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja.