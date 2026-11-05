A Fradi az első félidőben szenzációsan futballozott a San Siróban, több ziccert is kialakított, ezeket viszont Lenny Joseph nem tudta gólra váltani.

Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban

Fotó: Marco Bertorello / AFP

A második játékrész elején aztán a Fradi haiti válogatott támadójának kétszer is sikerült betalálnia, így végül a magyar csapat rendkívül magabiztos győzelmet aratott.

A Fradi támadója nem aggódott a kihagyott helyzetei miatt

A mérkőzés után a duplázó Lenny Joseph az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy nem aggódott az első félidőben kihagyott helyzetei miatt.

„Nagyon büszke vagyok magamra és a csapatomra is, mert egy ekkora csapat ellen tudtunk nyerni. Nem voltam ideges az első félidőben kihagyott helyzetek miatt, van ilyen. Tudtam, hogy jönni fog a gól. A második gólnál elvittem a védőt, hogy ne tudja Zachariassent támadni, de tudtam, hogy le fogja adni. Ez volt pályafutásom egyik legjobb meccse, hiszen ilyen csapatok ellen mindenki szeret játszani, pláne gólt lőni” – mondta a 26 éves támadó, aki az idei szezonban először volt eredményes az Európa-ligában.