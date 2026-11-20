Nehéz időszakon ment keresztül az ETO FC Győr fiatal labdarúgója, Bánáti Kevin, aki az előző idényben győztes gólt szerzett a Ferencváros ellen. A 21 éves játékos a nyáron váratlanul háttérbe szorult, és hónapokon keresztül alig kapott lehetőséget a bizonyításra. A szombati Fradi–ETO rangadó előtt most őszintén beszélt arról, mennyire megviselte a mellőzöttség, és azt is elárulta, hogy maga sem értette pontosan, miért került ki a csapatból.

Bánáti Kevin győztes gólt szerzett a tavalyi Fradi–ETO rangadón

Fotó: Mirkó István

Fradi–ETO

szombat, 18:30, Tv: M4 Sport

Fradi–ETO: nehéz hónapokról vallott a győriek fiatal hőse

Bánáti Kevin az előző idény egyik legfontosabb mérkőzésén, a Ferencváros ellen szerzett győztes góljával járult hozzá a Győr bajnoki címéhez. A fiatal támadó a nyáron azonban váratlanul háttérbe szorult, és három hónapon keresztül alig jutott játéklehetőséghez. A győriek 21 éves futballistája a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt a nehéz időszakról.

A pontos választ magam sem tudom, de természetesen bennem is felvetődtek kérdések ezzel kapcsolatban. Nem feltétlenül látok egyetlen okot, az új edző így képzelte el ezt az időszakot. Az én dolgom akkor is az volt, hogy a saját feladatomat teljes odaadással végezzem, sikerült is megfordítanom ezt a folyamatot, ami miatt boldognak érzem magam

– fogalmazott Bánáti Kevin. A fiatal labdarúgó elismerte, hogy lelkileg rendkívül megviselte a mellőzöttség, a mérkőzéshiány pedig a teljesítményére is hatással volt.

Amikor egy játékos három hónapig nem játszik, vagy csak nagyon keveset, az mindig nehéz helyzet, főleg lelkileg. A teljesítmény is visszaesik a meccshiány miatt, nehéz napokat, heteket okozott nekem. Próbáltam örömöt találni a munkában, illetve abban a tudatban, hogy napról napra fejlődhetek.

Bánáti helyzete azóta jelentősen javult. Az új vezetőedző, Efraín Juárez támadó középpályásként számít rá, a futballista pedig az ETO legutóbbi két bajnokiján egy-egy gólpasszal hálálta meg a bizalmat.

A szombati Fradi–ETO rangadó különösen érdekes lesz számára, hiszen korábbi edzője, Borbély Balázs jelenleg a Ferencvárost irányítja. Bánáti elmondta, nincs benne különösebb revansvágy, ugyanakkor szeretnék megmutatni korábbi mesterüknek, hogy még jobb játékosokká váltak. A Ferencváros jelenlegi formájáról is elismerően beszélt.

Nagyon jó formában van a Fradi. Látszik a játékán, a nemzetközi porondon is. Ismerjük az ottani mestert azért jó páran, tehát ha megfelelően felkészülünk taktikailag, megismétlem, sikeresek lehetünk

– jelentette ki a győri játékos, aki szerint megfelelő taktikai felkészüléssel csapata eredményes lehet az Üllői úton.