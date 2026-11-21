Különleges rangadót rendeztek a Groupama Arénában, ahol a Ferencváros az előző idényben bajnoki címet szerző ETO FC-t fogadta. A találkozónak a tabella szempontjából is komoly tétje volt, hiszen a győztes az élre állhatott. A mérkőzés ráadásul Borbély Balázs számára is különlegesnek ígérkezett: a Fradi vezetőedzője éppen korábbi csapata ellen dönthette volna meg saját, 11 mérkőzéses bajnoki veretlenségi rekordját.

Az ETO FC visszavágott a Fradinak a szeptemberi vereségért

Fotó: fradi.hu

Döbbenetes kezdés, már a 27. másodpercben vezetett az ETO

A mérkőzés szinte fel sem pörgött, amikor a vendégek máris megszerezték a vezetést.

Samuel Petrás előreívelt labdájánál a ferencvárosi védelem bizonytalankodott, Dibusz Dénes pedig nem tudta megakadályozni a helyzet kialakulását. Viktor Djukanovics Luka Kulenovic elé készített, a bosnyák támadó pedig éles szögből a hosszú alsó sarokba lőtt. Mindössze 27 másodperc telt el a kezdő sípszó óta (0–1).

A villámgyors gól után a győriek visszahúzódtak, a Ferencváros pedig fokozatosan átvette az irányítást. A hazaiak több veszélyes támadást is vezettek, Bamidele Yusuf és Matús Bero előtt is adódtak lehetőségek, ám az ETO védelme sokáig állta a sarat.

A 35. percben Kristoffer Zachariassen már a kapuba is juttatta a labdát, a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. A norvég középpályás Mariano Gómez fejesét követően került helyzetbe, ám a játékvezetői döntés értelmében szabálytalan pozícióból szerzett gólt.

A szünetig az FTC jelentős mezőnyfölényben futballozott, de a vendégek megőrizték egygólos előnyüket.

Egyenlített a Fradi, de Kulenovic újra lecsapott

A második félidő elején ijesztő jelenetek játszódtak le a pályán. A győrieknél Miljan Krpics egy rossz földet érés után sérült meg, majd ismételt ápolásra szorult. Az orvosi stáb hosszasan foglalkozott a játékossal, akit végül hordágyon vittek le a pályáról. Az M4 Sport tájékoztatása szerint a futballista eszméleténél volt.

Az 56. percben aztán megtört a jég a Ferencváros számára: Osváth Attila jobb oldali beadása után Agba rosszul ért a labdához, amely Yusuf elé pattant, a nigériai támadó pedig két védőt megelőzve, becsúszva a bal alsó sarokba lőtt (1–1).

A gól után mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. A vendégek részéről Urblík Norbert fejesét Dibusz bravúrral hárította, a másik oldalon pedig Veljko Birmancsevics esett el a tizenhatoson belül, de a játékvezető és a VAR sem látott okot a büntető megítélésére.

A 68. percben aztán ismét az ETO ünnepelhetett: Daniel Stefulj szabadrúgásból ívelt középre, Bánáti Kevin az ötös jobb sarkához fejelte a labdát, a ferencvárosi védők pedig nem tudtak felszabadítani. Kulenovic kihasználta a bizonytalanságot, és közelről megszerezte saját maga és csapata második gólját (1–2).

A Fradi a hajrára cserékkel próbált új lendületet adni a támadójátékának, ám a győriek veszélyes kontrákat vezettek. A 80. percben Kulenovic akár mesterhármast is szerezhetett volna, de közeli lövését Dibusz hatalmas bravúrral hárította.

A hosszabbításban a hazaiak még mindent megtettek az egyenlítésért, ám a 94. percben az ETO egy gyors ellentámadásból végleg eldöntötte a rangadót. Agba indítása után Jewison Bennette lefutotta Berót, majd tíz méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt, kialakítva az 1–3-as végeredményt.

A győriek ezzel megőrizték idegenbeli veretlenségüket, és a tabella élére álltak. A Ferencvárosnak viszont megszakadt a 22 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, ráadásul a bajnoki idényben először kapott ki hazai pályán. Borbély Balázs így éppen korábbi csapata ellen veszítette el a lehetőséget, hogy megdöntse saját bajnoki rekordját.