A szombati Fradi–ETO rangadó előtt Vincze Ottó, a két klub korábbi labdarúgója az Origo Sportnak beszélt a mérkőzés esélyeiről, a Ferencváros remek nemzetközi formájáról és Borbély Balázs edzői munkájáról. A korábbi válogatott játékos szerint a Fradi hazai pályán esélyesebb, ugyanakkor a címvédő győrieket sem szabad lebecsülni. Arra a kérdésre azonban, hogy mi jelentené a legnagyobb meglepetést a rangadón, Vincze Ottó humoros választ adott: szerinte az, ha Borbély Balázs megszokásból a győri kispadra ülne le, és onnan kellene visszarángatni a Ferencváros kispadjára.

Vincze Ottó szerint két bajnokesélyes csapat csap össze a Fradi–ETO rangadón Fotó: Mediaworks

Fradi–ETO NB I

szombat, 18:30, Tv: M4 Sport

Fradi–ETO: Vincze Ottó szerint két bajnokesélyes csapat csap össze

A Ferencváros és az ETO szeptemberi találkozóján a fővárosiak 3–0-s győzelmet arattak, Vincze Ottó szerint azonban a szombati összecsapás egészen másképp is alakulhat. Bár a Fradit tartja esélyesebbnek, úgy véli, a győriek az elmúlt hónapokban bizonyították, hogy továbbra is a magyar élmezőnyhöz tartoznak.

Nyilván hazai pályán a Fradi az esélyesebb, ráadásul egyáltalán nincs rossz formában. A nemzetközi mérkőzéseken már hónapok óta kiválóan teljesít. A bajnokságban tapasztalt kezdeti nehézségekhez hozzátartozik, hogy Borbély Balázs újonnan érkezett, kapott egy átalakuló keretet, amelyből játékosok is távoztak. Ráadásul egészen más nemzetközi mérkőzéseken szerepelni, mint a magyar bajnokságban. Itthon mindenki a Fradi ellen készül, az ellenfelek megszervezik a védekezésüket, a Ferencvárosnak pedig kezdeményeznie kell, ami nem mindig egyszerű

– fogalmazott Vincze Ottó az Origo Sportnak.

A korábbi válogatott labdarúgó szerint a győriek játéka ugyan megváltozott Borbély Balázs távozása óta, de az együttes továbbra is rendkívül stabil, és a jelentős játékosmozgás ellenére is megőrizte versenyképességét.

A mostani Győr egy kicsit visszafogottabb, mint a tavalyi, viszont nagyon stabilnak tűnik. Új játékosok érkeztek, fiatalokat építettek be, akik ígéretes teljesítményt nyújtanak. Azt látom, hogy nagyon szépen építkeznek, és sikerült átvészelniük azt az átmeneti időszakot, amelyet négy-öt kulcsjátékos távozása okozott. Sokan azt gondolhatták, hogy az ETO nem tudja majd tartani a korábbi szintjét, de a mexikói edző irányításával szépen épül a csapat. Ez a pontszámukon is meglátszik. Jelenleg a magyar bajnokság két nagy esélyese találkozik, még ha nem is biztos, hogy a végén is ez a két együttes lesz harcban a bajnoki címért

– mondta Vincze, aki külön kitért Borbély Balázsra is, aki a Győrnél végzett sikeres munkája után a Ferencváros vezetőedzője lett. Véleménye szerint a szakember egyik legnagyobb erénye, hogy képes kihozni a maximumot a játékosaiból.