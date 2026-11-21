A szombati Fradi–ETO rangadó előtt Vincze Ottó, a két klub korábbi labdarúgója az Origo Sportnak beszélt a mérkőzés esélyeiről, a Ferencváros remek nemzetközi formájáról és Borbély Balázs edzői munkájáról. A korábbi válogatott játékos szerint a Fradi hazai pályán esélyesebb, ugyanakkor a címvédő győrieket sem szabad lebecsülni. Arra a kérdésre azonban, hogy mi jelentené a legnagyobb meglepetést a rangadón, Vincze Ottó humoros választ adott: szerinte az, ha Borbély Balázs megszokásból a győri kispadra ülne le, és onnan kellene visszarángatni a Ferencváros kispadjára.
- Fradi–ETO NB I
- szombat, 18:30, Tv: M4 Sport
Fradi–ETO: Vincze Ottó szerint két bajnokesélyes csapat csap össze
A Ferencváros és az ETO szeptemberi találkozóján a fővárosiak 3–0-s győzelmet arattak, Vincze Ottó szerint azonban a szombati összecsapás egészen másképp is alakulhat. Bár a Fradit tartja esélyesebbnek, úgy véli, a győriek az elmúlt hónapokban bizonyították, hogy továbbra is a magyar élmezőnyhöz tartoznak.
Nyilván hazai pályán a Fradi az esélyesebb, ráadásul egyáltalán nincs rossz formában. A nemzetközi mérkőzéseken már hónapok óta kiválóan teljesít. A bajnokságban tapasztalt kezdeti nehézségekhez hozzátartozik, hogy Borbély Balázs újonnan érkezett, kapott egy átalakuló keretet, amelyből játékosok is távoztak. Ráadásul egészen más nemzetközi mérkőzéseken szerepelni, mint a magyar bajnokságban. Itthon mindenki a Fradi ellen készül, az ellenfelek megszervezik a védekezésüket, a Ferencvárosnak pedig kezdeményeznie kell, ami nem mindig egyszerű
– fogalmazott Vincze Ottó az Origo Sportnak.
A korábbi válogatott labdarúgó szerint a győriek játéka ugyan megváltozott Borbély Balázs távozása óta, de az együttes továbbra is rendkívül stabil, és a jelentős játékosmozgás ellenére is megőrizte versenyképességét.
A mostani Győr egy kicsit visszafogottabb, mint a tavalyi, viszont nagyon stabilnak tűnik. Új játékosok érkeztek, fiatalokat építettek be, akik ígéretes teljesítményt nyújtanak. Azt látom, hogy nagyon szépen építkeznek, és sikerült átvészelniük azt az átmeneti időszakot, amelyet négy-öt kulcsjátékos távozása okozott. Sokan azt gondolhatták, hogy az ETO nem tudja majd tartani a korábbi szintjét, de a mexikói edző irányításával szépen épül a csapat. Ez a pontszámukon is meglátszik. Jelenleg a magyar bajnokság két nagy esélyese találkozik, még ha nem is biztos, hogy a végén is ez a két együttes lesz harcban a bajnoki címért
– mondta Vincze, aki külön kitért Borbély Balázsra is, aki a Győrnél végzett sikeres munkája után a Ferencváros vezetőedzője lett. Véleménye szerint a szakember egyik legnagyobb erénye, hogy képes kihozni a maximumot a játékosaiból.
Megítélésem szerint Borbély Balázs egy nagyon jó edző. Egy edző ugyanis nemcsak attól jó, hogy eredményes, hanem attól is, hogy a keze alatt a játékosok többsége fejlődik, és kifejezetten jó teljesítményt nyújt. Ha megnézzük az elmúlt két évét, azt látjuk, hogy az ETO-val a másodosztályból feljutva gyakorlatilag bajnokcsapatot épített, és kis túlzással minden játékosa előrelépett önmagához képest. Tóth Rajmund, Vitális Milán, Csinger Márk, Miljan Krpics, Nadir Benbuali vagy éppen Bíró Barnabás is sokat fejlődött az irányítása alatt
A korábbi 11-szeres magyar válogatott labdarúgó úgy látja, hogy ugyanez a folyamat már a Ferencvárosnál is megfigyelhető, és ez különösen a nemzetközi mérkőzéseken mutatkozik meg.
"A Fradinál is azt látjuk, hogy a játékosok fejlődnek. Ez egyértelműen azt támasztja alá, hogy Borbély Balázs szakmailag felkészült, jól kezeli az öltözőt, és a labdarúgók egyéni fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. A nemzetközi mérkőzéseken látható, hogy a Ferencváros játékosai tele vannak önbizalommal. Ott van például Zachariassen, aki korábban mintha kezdett volna háttérbe szorulni, most viszont csapatkapitányként húzza az együttest."
Vincze Ottó szerint kevés edző bízott volna Lisztes Krisztiánba
Lisztes Krisztiánt sem dobta el három-négy mérkőzés után, hanem továbbra is lehetőséget adott neki. Szerintem nagyon kevés edző bízott volna benne a bajnokság elején nyújtott teljesítménye után, Borbély azonban remekül használja őt csereként. De említhetném Gómezt is, aki európai szinten teljesít, vagy Nagy Ádámot, akit sokan megkérdőjeleztek, miközben a nemzetközi mérkőzéseken nagyon magas színvonalon játszik. Borbély Balázs összefogja ezt a csapatot, amely nagyon jól néz ki, és ez a jövőre nézve is rendkívül pozitív
– tette hozzá Vincze Ottó. A beszélgetés végén arról is megkérdeztük, hogy mi jelentené a nagyobb meglepetést: ha az ETO győzne az Üllői úton, vagy ha a Ferencváros legyőzné a győrieket. Vincze Ottó azonban egy váratlan, humoros válasszal zárta az interjút.
A legnagyobb meglepetés az lenne, ha Borbély Balázs a játékoskijáróból kilépve megszokásból még mindig a győri kispadra ülne le. Annyira benne lenne a meccs előtti hangulatban, hogy elfelejtené, most már nem arra kell fordulnia. Persze valószínűleg gyorsan visszarángatnák a Fradi kispadjára, és emlékeztetnék, hogy már a Ferencváros edzője. Számomra ez lenne a legnagyobb meglepetés, minden más már kevésbé lenne az
– zárta nevetve Vincze Ottó.