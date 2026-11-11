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A Ferencváros csodásan menetel az Európa-ligában. A Fradi szenzációs sorozata nem ma kezdődött, Kubatov Gábor klubelnök pedig a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a nem mindennapi bravúrra.

A Ferencváros százszázalékos mérleggel rendelkezik az Európa-liga alapszakaszában. Borbély Balázs együttese legutóbb az AC Milant fektette két vállra a San Siróban, hatalmas lépést téve a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás felé. A Fradi csodás sorozata nem ma és nem is tegnap kezdődött, a klub március óta veretlen az El-ben.

A Fradi az AC Milant is legyőzte az Európa-ligában
A Fradi az AC Milant is legyőzte az Európa-ligában
Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Kubatov Gábor méltatta a Fradit

Minden sorozatot figyelembe véve a zöld-fehérek 22 tétmérkőzés óta veretlenek, a nemzetközi menetelésükre pedig lassan elfogynak a jelzők. A Ferencváros az El selejtezőjében a Vojvodinán, a Twentén, a Górnik Zabrzén és a Trabzonsporon keresztül jutott az alapszakaszba. Ott a Celticet 3-1-re, a Viktoria Plzent 2-1-re, a Torreensét 4-1-re, végül a Milant 2-0-ra verte, így négy forduló után tizenkét ponttal áll, és az automatikus nyolcaddöntőbe jutásért harcol.

Kubatov Gábor klubelnök is újra fejet hajtott a csapat sikerei előtt, a közösségi oldalán megosztott egy sokatmondó bejegyzést, amelyben rávilágított a nem mindennapi bravúrra. 

„Március óta, azaz 238 napja egyetlen mérkőzést sem veszítettünk el az Európa-ligában. 

Ez a szám a csapat munkáját, a stáb következetességét és a szurkolóink kitartását mutatja. Hajrá Fradi!” – posztolta az FTC elnöke.

A Fradi az előző idényben nyolcaddöntőig jutott a második számú európai kupasorozatban. Ekkor a portugál Bragával került össze, riválisát pedig a Groupama Arénában rendezett első meccsen 2-0-ra legyőzte. Az idegenbeli visszavágó már nem sült el jól, március 18-án a Braga 4-0-s győzelemmel állította meg a magyar csapatot.

Azóta viszont a Fradi szárnyal, az új idényben még nem talált legyőzőre az El-ben, az alapszakaszban komoly topklubokat utasít maga mögé. 

A 2026/2027-es évadot tekintve is csak egyszer, az NB I nyitófordulójában szenvedett vereséget az FTC, akkor a Paks tudta legyőzni 4-2-re.

A Fradi nagyszerűen teljesít a most zajló idényben
A Fradi nagyszerűen teljesít a most zajló idényben
Fotó: Mairo Cinquetti / NurPhoto/AFP

A Fradi a válogatott szünet után az ETO elleni bajnoki rangadóval folytatja, majd a szlovén Celje ellen hosszabbíthatja meg csodás sorozatát az El-ben.

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