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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A magyar rekordbajnok Ferencváros szenzációs játékkal, 2–0-ra legyőzte a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milant a San Siróban, az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A Fradi a Milan elleni győzelemmel továbbra is százszázalékos a sorozatban, a megszerzett 12 pontjával pedig a harmadik helyen áll az Európa-liga tabelláján. A Ferencváros történelmi győzelmet aratott, ugyanis ezt megelőzően 50 éve nyert magyar klubcsapat a legendás San Siróban, akkor a Bp. Honvéd az Internazionalét múlta felül 1-0-ra.

A Fradi álomszerűen kezdett az Európa-ligában: Borbély Balázs csapata az első fordulóban a skót rekordbajnok Celtic otthonában nyert 3–1-re, ezt követően a Groupama Arénában 2–1-re legyőzte a cseh Viktoria Plzeňt, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense csapata felett aratott 4–1-es sikert.

Ferencvaros's Haitian forward #75 Lenny Joseph warms up before the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
Fotó: Marco Bertorello / AFP
  • Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:
  • AC Milan (olasz) – Ferencvárosi TC (magyar) 0–2 (0–0)
  • Milánó, San Siro
  • Játékvezető: Urs Schnyder (svájci)
  • AC Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Jashari (Modrić, 64.), Musah (Morira, 46.), Cissé (Pulišić, 46.) – Rabiot – Gonçalo Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim
  • Ferencváros: Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu (Arzani, 90+3.), Nagy Á., Bero (Madarász, 67.) – Zachariassen (Maïga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
  • gólszerző: Joseph (52., 66.)
  • sárga lap: Cissé (32.), De Winter (51.), ill. Nagy Á. (90+4.)
  • kiállítva: Yusuf (77.)

A Torreense elleni győzelem után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azt mondta: „Most kell még nagyobbat álmodni” – célozva ezzel a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan elleni találkozóra.

A Fradi ezúttal a labdarúgás milánói szentélyében lépett pályára

A százszázalékos Ferencváros ellenfele az AC Milan volt, amely remekül hangolt a találkozóra, miután a hétvégén 3–1-re megnyerte a bajnok Internazionale elleni városi derbit. Rúben Amorim, az olasz csapat portugál edzője azonban hangsúlyozta, hogy a Fradi elleni teljesítmény többet árul majd el a játékosairól, mint az Inter elleni.

Borbély Balázs a találkozó előtt elmondta, hogy valószínűleg többet lesz a Milannál a labda, ezért a Fradinak szervezetten és fegyelmezetten kell játszania. Hozzátette, hogy az olasz csapat védelmében viszont vannak olyan területek, amelyek sebezhetők lehetnek.

A csütörtök esti AC Milan–Ferencváros-mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött a kedd reggel elhunyt Jesús de Miguel Alameda emlékére. A spanyol Tenerife 30 éves támadója azt követően vesztette életét, hogy hétfő este egy kifutást követően letarolta őt az Andorra kapusa, Jesús Owono.

A találkozót a Fradi rendkívül bátran kezdte, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést. 

Kristoffer Zachariassen magasan labdát szerzett, majd remekül tálalt a beinduló Lenny Joseph elé, aki átverekedte magát egy védőn, és ziccerbe került. A haiti válogatott támadó lövése azonban nem sikerült jól, így a 21 éves Lorenzo Torriani könnyedén hárított. A folytatásban is a Fradi akarata érvényesült: a magyar csapat sok labdát szerzett a Milan térfelén, és érezhetően meglepte az olaszokat, hogy a Ferencváros ennyire támadószellemben kezdte a találkozót.

Ferencvaros's Haitian forward #75 Lenny Joseph fights for the ball with AC Milan's French defender #13 Sankhoun Diawara during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Lenny Joseph próbál labdát szerezni Sankhoun Diawarától
Fotó: Marco Bertorello / AFP

A 16. percben újabb lehetőség adódott a Fradi előtt. Ezúttal Zachariassen indult meg a mélységbe, a norvég támadó remek indítást kapott, azonban a kapura pöckölt labdáját nem tudta kellően helyezni, így az egyenesen Torriani kezében landolt.

Húsz perc elteltével a Milan átvette a játék irányítását, a Fradi pedig valamivel mélyebbre húzódott. Ennek ellenére a 27. percben újabb ziccert hagyott ki a magyar csapat. 

Corbu Máriusz labdát szerzett az ellenfél térfelén, majd az ebből kialakuló gyors átmenet során Joseph került ziccerbe, de a Fradi támadójának bal alsó sarokba tartó lövését Torriani jól olvasta, és vetődve hárítani tudott.

AC Milan's Italian goalkeeper #96 Lorenzo Torriani makes a save during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Lenny Joseph két hatalmas ziccert hagyott ki az első félidőben
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Ezt követően ismét a Fradi akarata érvényesült, a milánói szurkolók pedig hangos füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket csapatuk teljesítménye miatt. A Milan első lehetőségére egészen a 39. percig kellett várni. Egy jobb oldali beadást követően a portugál válogatott Gonçalo Ramos visszafejelte a labdát, amelyet a 20 éves Alphadjo Cisse félfordulatból próbált kapura húzni, lövése azonban méterekkel elkerülte Dibusz Dénes kapuját.

Az első félidő végül egy újabb ferencvárosi ziccerrel zárult. 

Matúš Bero labdát szerzett a Milan támadóharmadában, majd Lenny Joseph léphetett ki ziccerben, de a jobb alsó sarokba tartó, tízméteres lövésére Torriani leért, és hatalmasat védett.

Gól végül nem született az első játékrészben, a Fradi teljesítményéről azonban mindent elmond, hogy az AC Milan játékosai hangos füttyszó kíséretében vonultak az öltözőbe.

Ferencvaros's Argentine defender #04 Mariano Gómez fights for the ball with AC Milan's French midfielder #12 Adrien Rabiot during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Az AC Milan játékosainak meggyűlt a bajuk a Fradi futballistáival
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Rúben Amorim, az AC Milan edzője sem lehetett elégedett a látottakkal, a szünetben ugyanis kettős cserére szánta el magát, és pályára küldte két legveszélyesebb játékosát. Yunus Musah helyére Diego Moreira érkezett, Alphadjo Cissét pedig az amerikai válogatott Christian Pulišić váltotta.

A második félidőt lendületesebben kezdte a Milan, amely beszorította a Fradit, Dibusz Dénesnek azonban továbbra sem kellett védenie a mérkőzésen.

Az 52. percben aztán egy szemfüles góllal megszerezte a vezetést a Fradi. 

Torriani rendkívül nehéz hazaadást kapott, amelyet nem tudott megfelelően átvenni. A semmiből érkezett Zachariassen, aki elpöckölte előle a labdát, az érkező Lenny Joseph pedig közelről az üres kapuba lőtt (0–1).

Ferencvaros's Haitian forward #75 Lenny Joseph celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Lenny Joseph góljával szerzett vezetést a Fradi a San Siróban
Fotó: Marco Bertorello / AFP

A bekapott gól után az olasz csapat sebességet váltott, és az 55. percben kis híján egyenlített, Omari Hutchinson ziccere azonban elkerülte a bal alsó sarkot.

A folytatásban a Milan dominált, különösen a csereként pályára lépő Diego Moreira volt aktív, de a belga válogatott támadó távoli lövései elkerülték a Ferencváros kapuját. A 63. percben Rúben Amorim úgy döntött, hogy Luka Modricot is pályára küldi, az aranylabdás középpályás beállítása azonban nem hozott változást. 

Sőt, a Fradi a 66. percben újabb gólt szerzett. 

Egy labdaszerzés után Zachariassen egyedül lépett ki ziccerben, miközben Lenny Joseph is mellette sprintelt. A norvég támadó végül önzetlenül Joseph elé tálalta a labdát, a haiti válogatott támadó pedig ismét az üres kapuba lőtt (0–2).

  • Lenny Joseph második gólja a linkre kattintva nézhető meg. 
Ferencvaros's Haitian forward #75 Lenny Joseph celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
A haiti válogatott Lenny Joseph duplázott a San Siróban
Fotó: Marco Bertorello / AFP

A második gól után Borbély Balázs kettős cserét hajtott végre. A duplázó Joseph helyére Yusuf érkezett, Matúš Berót pedig Madarász Ádám váltotta. 

A 72. percben kis híján eldöntötte a mérkőzést a Fradi. 

Ezúttal Zachariassen kapott remek labdát a jobb oldalon, a norvég támadó egy pattanás után lőtt, Torriani azonban óriási bravúrral kiütötte a léc alá tartó bombát. A szöglet után az argentin Mariano Gómez hét méterről a bal felső sarok fölé fejelt.

A 77. percben aztán újabb fordulat következett a mérkőzésen: emberhátrányba került a Fradi. 

A csereként beállt Bamidele Yusuf a félpályán, egy teljesen elszigetelt játékhelyzetben könyökkel arcon ütötte Francesco Camardát. A játékvezető videózás után kiállította a Ferencváros csatárát.

Ferencvaros's Nigerian forward #11 Bamidele Yusuf receives a red card from Swiss referee Urs Schnyder during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Bamidele Yusuf tíz percet töltött a pályán
Fotó: Marco Bertorello / AFP

A hajrában az olasz csapat egyre nagyobb nyomást helyezett a Fradira, a magyar csapat védelme azonban folyamatosan tisztázta a beívelt labdákat. Közben a milánói szurkolók elkezdtek hazafelé indulni, a fradisták pedig a „Hova mentek, hova mentek?” rigmust kezdték skandálni nekik.

Az utolsó percekre Borbély Balázs még frissített a csapatán. A szenzációsan futballozó Zachariassen helyére Habib Maïgát küldte pályára, Veljko Birmancsevics helyét pedig a svéd Jonathan Levi vette át.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

A hajrában a Milan még próbálkozott, de a hosszabbításban majdnem a Fradi szerezte meg a harmadik gólját. Levi labdaszerzése után Madarász lépett ki ziccerben, majd eltolta a labdát a kivetődő Torriani mellett, azonban túlságosan kisodródott, így éles szögből leadott lövése a bal kapufán csattant.

Ennek ellenére nincs miért bánkódni, ugyanis a Ferencváros szenzációs játékkal futballozta le az AC Milant a San Siróban, a labdarúgás egyik szentélyében, és sorozatban a negyedik mérkőzését is megnyerte az Európa-liga alapszakaszában.

A Fradi a megszerzett 12 pontjával az Európa-liga tabellájának harmadik helyén áll. Ugyanennyi pontot mindössze két csapat, Tóth Alex együttese, a Bournemouth, valamint a Benfica gyűjtött, az angol és a portugál klub azonban jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Ferencvárost.

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