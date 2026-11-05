A Fradi álomszerűen kezdett az Európa-ligában: Borbély Balázs csapata az első fordulóban a skót rekordbajnok Celtic otthonában nyert 3–1-re, ezt követően a Groupama Arénában 2–1-re legyőzte a cseh Viktoria Plzeňt, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense csapata felett aratott 4–1-es sikert.
- Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:
- AC Milan (olasz) – Ferencvárosi TC (magyar) 0–2 (0–0)
- Milánó, San Siro
- Játékvezető: Urs Schnyder (svájci)
- AC Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Jashari (Modrić, 64.), Musah (Morira, 46.), Cissé (Pulišić, 46.) – Rabiot – Gonçalo Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim
- Ferencváros: Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu (Arzani, 90+3.), Nagy Á., Bero (Madarász, 67.) – Zachariassen (Maïga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
- gólszerző: Joseph (52., 66.)
- sárga lap: Cissé (32.), De Winter (51.), ill. Nagy Á. (90+4.)
- kiállítva: Yusuf (77.)
A Torreense elleni győzelem után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azt mondta: „Most kell még nagyobbat álmodni” – célozva ezzel a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan elleni találkozóra.
A Fradi ezúttal a labdarúgás milánói szentélyében lépett pályára
A százszázalékos Ferencváros ellenfele az AC Milan volt, amely remekül hangolt a találkozóra, miután a hétvégén 3–1-re megnyerte a bajnok Internazionale elleni városi derbit. Rúben Amorim, az olasz csapat portugál edzője azonban hangsúlyozta, hogy a Fradi elleni teljesítmény többet árul majd el a játékosairól, mint az Inter elleni.
Borbély Balázs a találkozó előtt elmondta, hogy valószínűleg többet lesz a Milannál a labda, ezért a Fradinak szervezetten és fegyelmezetten kell játszania. Hozzátette, hogy az olasz csapat védelmében viszont vannak olyan területek, amelyek sebezhetők lehetnek.
A csütörtök esti AC Milan–Ferencváros-mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött a kedd reggel elhunyt Jesús de Miguel Alameda emlékére. A spanyol Tenerife 30 éves támadója azt követően vesztette életét, hogy hétfő este egy kifutást követően letarolta őt az Andorra kapusa, Jesús Owono.
A találkozót a Fradi rendkívül bátran kezdte, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést.
Kristoffer Zachariassen magasan labdát szerzett, majd remekül tálalt a beinduló Lenny Joseph elé, aki átverekedte magát egy védőn, és ziccerbe került. A haiti válogatott támadó lövése azonban nem sikerült jól, így a 21 éves Lorenzo Torriani könnyedén hárított. A folytatásban is a Fradi akarata érvényesült: a magyar csapat sok labdát szerzett a Milan térfelén, és érezhetően meglepte az olaszokat, hogy a Ferencváros ennyire támadószellemben kezdte a találkozót.
A 16. percben újabb lehetőség adódott a Fradi előtt. Ezúttal Zachariassen indult meg a mélységbe, a norvég támadó remek indítást kapott, azonban a kapura pöckölt labdáját nem tudta kellően helyezni, így az egyenesen Torriani kezében landolt.
Húsz perc elteltével a Milan átvette a játék irányítását, a Fradi pedig valamivel mélyebbre húzódott. Ennek ellenére a 27. percben újabb ziccert hagyott ki a magyar csapat.
Corbu Máriusz labdát szerzett az ellenfél térfelén, majd az ebből kialakuló gyors átmenet során Joseph került ziccerbe, de a Fradi támadójának bal alsó sarokba tartó lövését Torriani jól olvasta, és vetődve hárítani tudott.
Ezt követően ismét a Fradi akarata érvényesült, a milánói szurkolók pedig hangos füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket csapatuk teljesítménye miatt. A Milan első lehetőségére egészen a 39. percig kellett várni. Egy jobb oldali beadást követően a portugál válogatott Gonçalo Ramos visszafejelte a labdát, amelyet a 20 éves Alphadjo Cisse félfordulatból próbált kapura húzni, lövése azonban méterekkel elkerülte Dibusz Dénes kapuját.
Az első félidő végül egy újabb ferencvárosi ziccerrel zárult.
Matúš Bero labdát szerzett a Milan támadóharmadában, majd Lenny Joseph léphetett ki ziccerben, de a jobb alsó sarokba tartó, tízméteres lövésére Torriani leért, és hatalmasat védett.
Gól végül nem született az első játékrészben, a Fradi teljesítményéről azonban mindent elmond, hogy az AC Milan játékosai hangos füttyszó kíséretében vonultak az öltözőbe.
Rúben Amorim, az AC Milan edzője sem lehetett elégedett a látottakkal, a szünetben ugyanis kettős cserére szánta el magát, és pályára küldte két legveszélyesebb játékosát. Yunus Musah helyére Diego Moreira érkezett, Alphadjo Cissét pedig az amerikai válogatott Christian Pulišić váltotta.
A második félidőt lendületesebben kezdte a Milan, amely beszorította a Fradit, Dibusz Dénesnek azonban továbbra sem kellett védenie a mérkőzésen.
Az 52. percben aztán egy szemfüles góllal megszerezte a vezetést a Fradi.
Torriani rendkívül nehéz hazaadást kapott, amelyet nem tudott megfelelően átvenni. A semmiből érkezett Zachariassen, aki elpöckölte előle a labdát, az érkező Lenny Joseph pedig közelről az üres kapuba lőtt (0–1).
- Lenny Joseph gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A bekapott gól után az olasz csapat sebességet váltott, és az 55. percben kis híján egyenlített, Omari Hutchinson ziccere azonban elkerülte a bal alsó sarkot.
A folytatásban a Milan dominált, különösen a csereként pályára lépő Diego Moreira volt aktív, de a belga válogatott támadó távoli lövései elkerülték a Ferencváros kapuját. A 63. percben Rúben Amorim úgy döntött, hogy Luka Modricot is pályára küldi, az aranylabdás középpályás beállítása azonban nem hozott változást.
Sőt, a Fradi a 66. percben újabb gólt szerzett.
Egy labdaszerzés után Zachariassen egyedül lépett ki ziccerben, miközben Lenny Joseph is mellette sprintelt. A norvég támadó végül önzetlenül Joseph elé tálalta a labdát, a haiti válogatott támadó pedig ismét az üres kapuba lőtt (0–2).
- Lenny Joseph második gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A második gól után Borbély Balázs kettős cserét hajtott végre. A duplázó Joseph helyére Yusuf érkezett, Matúš Berót pedig Madarász Ádám váltotta.
A 72. percben kis híján eldöntötte a mérkőzést a Fradi.
Ezúttal Zachariassen kapott remek labdát a jobb oldalon, a norvég támadó egy pattanás után lőtt, Torriani azonban óriási bravúrral kiütötte a léc alá tartó bombát. A szöglet után az argentin Mariano Gómez hét méterről a bal felső sarok fölé fejelt.
A 77. percben aztán újabb fordulat következett a mérkőzésen: emberhátrányba került a Fradi.
A csereként beállt Bamidele Yusuf a félpályán, egy teljesen elszigetelt játékhelyzetben könyökkel arcon ütötte Francesco Camardát. A játékvezető videózás után kiállította a Ferencváros csatárát.
A hajrában az olasz csapat egyre nagyobb nyomást helyezett a Fradira, a magyar csapat védelme azonban folyamatosan tisztázta a beívelt labdákat. Közben a milánói szurkolók elkezdtek hazafelé indulni, a fradisták pedig a „Hova mentek, hova mentek?” rigmust kezdték skandálni nekik.
Az utolsó percekre Borbély Balázs még frissített a csapatán. A szenzációsan futballozó Zachariassen helyére Habib Maïgát küldte pályára, Veljko Birmancsevics helyét pedig a svéd Jonathan Levi vette át.
A hajrában a Milan még próbálkozott, de a hosszabbításban majdnem a Fradi szerezte meg a harmadik gólját. Levi labdaszerzése után Madarász lépett ki ziccerben, majd eltolta a labdát a kivetődő Torriani mellett, azonban túlságosan kisodródott, így éles szögből leadott lövése a bal kapufán csattant.
Ennek ellenére nincs miért bánkódni, ugyanis a Ferencváros szenzációs játékkal futballozta le az AC Milant a San Siróban, a labdarúgás egyik szentélyében, és sorozatban a negyedik mérkőzését is megnyerte az Európa-liga alapszakaszában.
A Fradi a megszerzett 12 pontjával az Európa-liga tabellájának harmadik helyén áll. Ugyanennyi pontot mindössze két csapat, Tóth Alex együttese, a Bournemouth, valamint a Benfica gyűjtött, az angol és a portugál klub azonban jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Ferencvárost.