A Fradi álomszerűen kezdett az Európa-ligában: Borbély Balázs csapata az első fordulóban a skót rekordbajnok Celtic otthonában nyert 3–1-re, ezt követően a Groupama Arénában 2–1-re legyőzte a cseh Viktoria Plzeňt, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense csapata felett aratott 4–1-es sikert.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

AC Milan (olasz) – Ferencvárosi TC (magyar) 0–2 (0–0)

Milánó, San Siro

Játékvezető: Urs Schnyder (svájci)

AC Milan: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Jashari (Modrić, 64.), Musah (Morira, 46.), Cissé (Pulišić, 46.) – Rabiot – Gonçalo Ramos. Vezetőedző: Rúben Amorim

Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Jashari (Modrić, 64.), Musah (Morira, 46.), Cissé (Pulišić, 46.) – Rabiot – Gonçalo Ramos. Rúben Amorim Ferencváros: Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu (Arzani, 90+3.), Nagy Á., Bero (Madarász, 67.) – Zachariassen (Maïga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu (Arzani, 90+3.), Nagy Á., Bero (Madarász, 67.) – Zachariassen (Maïga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Borbély Balázs gólszerző: Joseph (52., 66.)

Joseph (52., 66.) sárga lap: Cissé (32.), De Winter (51.), ill. Nagy Á. (90+4.)

Cissé (32.), De Winter (51.), ill. Nagy Á. (90+4.) kiállítva: Yusuf (77.)

A Torreense elleni győzelem után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azt mondta: „Most kell még nagyobbat álmodni” – célozva ezzel a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan elleni találkozóra.

A Fradi ezúttal a labdarúgás milánói szentélyében lépett pályára

A százszázalékos Ferencváros ellenfele az AC Milan volt, amely remekül hangolt a találkozóra, miután a hétvégén 3–1-re megnyerte a bajnok Internazionale elleni városi derbit. Rúben Amorim, az olasz csapat portugál edzője azonban hangsúlyozta, hogy a Fradi elleni teljesítmény többet árul majd el a játékosairól, mint az Inter elleni.

Borbély Balázs a találkozó előtt elmondta, hogy valószínűleg többet lesz a Milannál a labda, ezért a Fradinak szervezetten és fegyelmezetten kell játszania. Hozzátette, hogy az olasz csapat védelmében viszont vannak olyan területek, amelyek sebezhetők lehetnek.

A csütörtök esti AC Milan–Ferencváros-mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött a kedd reggel elhunyt Jesús de Miguel Alameda emlékére. A spanyol Tenerife 30 éves támadója azt követően vesztette életét, hogy hétfő este egy kifutást követően letarolta őt az Andorra kapusa, Jesús Owono.

A találkozót a Fradi rendkívül bátran kezdte, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést.

Kristoffer Zachariassen magasan labdát szerzett, majd remekül tálalt a beinduló Lenny Joseph elé, aki átverekedte magát egy védőn, és ziccerbe került. A haiti válogatott támadó lövése azonban nem sikerült jól, így a 21 éves Lorenzo Torriani könnyedén hárított. A folytatásban is a Fradi akarata érvényesült: a magyar csapat sok labdát szerzett a Milan térfelén, és érezhetően meglepte az olaszokat, hogy a Ferencváros ennyire támadószellemben kezdte a találkozót.