A Fradi csütörtök este 2–0-ra nyert a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan otthonában, ezzel Borbély Balázs csapata továbbra is százszázalékos az Európa-liga alapszakaszában, és gyakorlatilag már biztosította helyét a tavaszi küzdelmekben.

A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban

Fotó: Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP

A Ferencváros szenzációsan szerepel az idei szezonban az európai kupaporondon. A selejtezőket is beleszámítva mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt, ezzel egyedüli csapatként mondhatja el magáról ezt Európában.

A Fradin kívül mindössze két százszázalékos csapat van az Európa-liga alapszakaszában. A portugál Benfica és a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth is megnyerte mind a négy mérkőzését a főtáblán, így egyaránt 12-12 ponttal rendelkeznek.

A Ferencváros Európa elitjét előzi – sztárcsapatok vannak a Fradi mögött az Európa-ligában

A Fradi szintén 12 ponttal az Európa-liga tabella harmadik helyén áll, mivel az angol és a portugál klub jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzi a Ferencvárost.

Azonban nem árt egy kicsit ízlelgetni, hogy milyen sztárcsapatok nézik a Ferencváros hátát az Európa-liga tabelláján:

5. Juventus (olasz)

7. Bayer Leverkusen (német)

8. Besiktas (török)

13. Olympique Lyon (francia)

28. AC Milan (olasz)

31. Olympique de Marseille (francia)

A Ferencváros legközelebb a szlovén Celjét fogadja a Groupama Arénában. Egy újabb győzelemmel Borbély Balázs együttese óriási lépést tehet a nyolcaddöntőbe jutás automatikus kiharcolása felé.