A Fradi csütörtök este 2–0-ra nyert a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan otthonában, ezzel Borbély Balázs csapata továbbra is százszázalékos az Európa-liga alapszakaszában, és gyakorlatilag már biztosította helyét a tavaszi küzdelmekben.
A Ferencváros szenzációsan szerepel az idei szezonban az európai kupaporondon. A selejtezőket is beleszámítva mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt, ezzel egyedüli csapatként mondhatja el magáról ezt Európában.
A Fradin kívül mindössze két százszázalékos csapat van az Európa-liga alapszakaszában. A portugál Benfica és a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth is megnyerte mind a négy mérkőzését a főtáblán, így egyaránt 12-12 ponttal rendelkeznek.
A Ferencváros Európa elitjét előzi – sztárcsapatok vannak a Fradi mögött az Európa-ligában
A Fradi szintén 12 ponttal az Európa-liga tabella harmadik helyén áll, mivel az angol és a portugál klub jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzi a Ferencvárost.
Azonban nem árt egy kicsit ízlelgetni, hogy milyen sztárcsapatok nézik a Ferencváros hátát az Európa-liga tabelláján:
- 5. Juventus (olasz)
- 7. Bayer Leverkusen (német)
- 8. Besiktas (török)
- 13. Olympique Lyon (francia)
- 28. AC Milan (olasz)
- 31. Olympique de Marseille (francia)
A Ferencváros legközelebb a szlovén Celjét fogadja a Groupama Arénában. Egy újabb győzelemmel Borbély Balázs együttese óriási lépést tehet a nyolcaddöntőbe jutás automatikus kiharcolása felé.
Az előző szezonban a Ferencváros 15 pontot szerzett az alapszakaszban, így végül mindössze egy ponttal maradt le a nyolcaddöntőt érő 8. helyről. Emiatt playoffmérkőzést kellett játszania a bolgár Ludogoreccel a legjobb 16 közé jutásért.
Most, féltávnál a Ferencvárosnak óriási esélye van arra, hogy túlszárnyalja a tavalyi, szintén kiemelkedő, 15 pontos teljesítményét, ami minden bizonnyal kupatavaszt érhet.