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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Ferencváros nagy meglepetésre 2-0-ra győzött az olasz AC Milan vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A Fradi a San Siróban aratott sikerrel olyan sztárcsapatokat előz meg a tabellán, mint a Juventus, a Bayer Leverkusen vagy éppen az AC Milan, és egyre közelebb kerül a nyolcaddöntő automatikus kiharcolásához.

A Fradi csütörtök este 2–0-ra nyert a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan otthonában, ezzel Borbély Balázs csapata továbbra is százszázalékos az Európa-liga alapszakaszában, és gyakorlatilag már biztosította helyét a tavaszi küzdelmekben.

A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Fotó: Mairo Cinquetti  / NurPhoto via AFP

A Ferencváros szenzációsan szerepel az idei szezonban az európai kupaporondon. A selejtezőket is beleszámítva mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt, ezzel egyedüli csapatként mondhatja el magáról ezt Európában.

A Fradin kívül mindössze két százszázalékos csapat van az Európa-liga alapszakaszában. A portugál Benfica és a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth is megnyerte mind a négy mérkőzését a főtáblán, így egyaránt 12-12 ponttal rendelkeznek.

A Ferencváros Európa elitjét előzi – sztárcsapatok vannak a Fradi mögött az Európa-ligában

A Fradi szintén 12 ponttal az Európa-liga tabella harmadik helyén áll, mivel az angol és a portugál klub jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzi a Ferencvárost.

Azonban nem árt egy kicsit ízlelgetni, hogy milyen sztárcsapatok nézik a Ferencváros hátát az Európa-liga tabelláján:

  • 5. Juventus (olasz)
  • 7. Bayer Leverkusen (német)
  • 8. Besiktas (török)
  • 13. Olympique Lyon (francia)
  • 28. AC Milan (olasz)
  • 31. Olympique de Marseille (francia)

A Ferencváros legközelebb a szlovén Celjét fogadja a Groupama Arénában. Egy újabb győzelemmel Borbély Balázs együttese óriási lépést tehet a nyolcaddöntőbe jutás automatikus kiharcolása felé.

A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi edzője a szurkolókat méltatta a mérkőzés után
A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban
Lenny Joseph lett a Fradi hőse a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Galéria: A Fradi csodát tett a San Siróban a Milan elleni El-meccsen
Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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A haiti válogatott Lenny Joseph bekerült a Fradi kezdőjébe

Az előző szezonban a Ferencváros 15 pontot szerzett az alapszakaszban, így végül mindössze egy ponttal maradt le a nyolcaddöntőt érő 8. helyről. Emiatt playoffmérkőzést kellett játszania a bolgár Ludogoreccel a legjobb 16 közé jutásért.

Most, féltávnál a Ferencvárosnak óriási esélye van arra, hogy túlszárnyalja a tavalyi, szintén kiemelkedő, 15 pontos teljesítményét, ami minden bizonnyal kupatavaszt érhet.

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