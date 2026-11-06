Az AC Milan remekül hangolt a találkozóra, miután a hétvégén 3–1-re megnyerte a bajnok Internazionale elleni városi derbit. Rúben Amorim, az olasz csapat portugál edzője azonban hangsúlyozta, hogy a Fradi elleni teljesítmény többet árul majd el játékosairól, mint az Inter elleni.

A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban

Fotó: Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP

A csütörtök esti találkozón aztán a Ferencváros az első félidőben valósággal ledominálta az olasz sztárcsapatot. Borbély Balázs együttese ugyan nem talált be, azonban akár több góllal is vezethetett volna. A fordulás után az AC Milan megpróbálta felpörgetni a játékát, de a Fradi két nagy helyzetét is kihasználta, ezzel pedig az Európa-ligában a negyedik mérkőzését is megnyerte.

A Milan edzője kifakadt a Fradi elleni kudarc után

Az AC Milan–Ferencváros mérkőzés után Rúben Amorim elsősorban a motivációt hiányolta játékosaiból.

„Nem akarok hazudni a játékosaimnak. A saját szurkolóink előtt nem játszhatunk így. Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, különösen az első félidőben” – fakadt ki a Milan edzője.

„Készen kell állnunk arra, hogy háromnaponta pályára lépjünk és győzzünk, jelenleg azonban még nem tartunk ott, ahol kellene. De nem fogom feladni ezt a sorozatot. Amíg matematikailag van esélyünk a továbbjutásra, küzdeni fogunk benne, ahogyan a többi sorozatban is tesszük” – folytatta a portugál szakember, akinek csapata négy mérkőzésből hármat elveszített az Európa-ligában.

Rúben Amorim kifakadt a Fradi elleni vereség után

Fotó: Marco Bertorello / AFP

„Teljesen mindegy, ki kezd a csapatban, meg kell küzdenünk a második labdákért, és oda kell figyelnünk az apró részletekre. Nem a technikáról, a varázslatos megoldásokról vagy arról beszélek, hogy minden egyes mérkőzést meg kell nyernünk, hanem az apró dolgokról, azokról, amelyeket mi magunk irányíthatunk” – tette hozzá Rúben Amorim.

Davide Bartesaghi, a Milan védője úgy érzi, csapatából hiányzott a megfelelő hozzáállás.

„Mindent tudtunk az ellenfélről, tisztában voltunk azzal, mire számíthatunk. Egész héten jól edzettünk, és a derbi után megfelelő lelkesedéssel készültünk. A vészharangok csak akkor kezdtek megszólalni, amikor már a pályán voltunk. A második félidőben megpróbáltunk mindent megtenni a fordítás érdekében, de nem sikerült” – kezdte a 20 éves játékos.