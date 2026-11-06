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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A Fradi elleni vereség után Rúben Amorim nem rejtette véka alá csalódottságát: a Milan vezetőedzője élesen bírálta csapata teljesítményét, és elsősorban a játékosok hozzáállását hiányolta. A portugál szakember mellett Davide Bartesaghi is elismerte, hogy komoly hiányosságok mutatkoztak a Milan játékában, a Fradi elleni Európa-liga-mérkőzésen ugyanis elsősorban a megfelelő hozzáállás hiányzott az olaszokból.

Az AC Milan remekül hangolt a találkozóra, miután a hétvégén 3–1-re megnyerte a bajnok Internazionale elleni városi derbit. Rúben Amorim, az olasz csapat portugál edzője azonban hangsúlyozta, hogy a Fradi elleni teljesítmény többet árul majd el játékosairól, mint az Inter elleni. 

A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
A Fradi hatalmas sikert aratott a San Siróban
Fotó: Mairo Cinquetti  / NurPhoto via AFP

A csütörtök esti találkozón aztán a Ferencváros az első félidőben valósággal ledominálta az olasz sztárcsapatot. Borbély Balázs együttese ugyan nem talált be, azonban akár több góllal is vezethetett volna. A fordulás után az AC Milan megpróbálta felpörgetni a játékát, de a Fradi két nagy helyzetét is kihasználta, ezzel pedig az Európa-ligában a negyedik mérkőzését is megnyerte.

A Milan edzője kifakadt a Fradi elleni kudarc után

Az AC Milan–Ferencváros mérkőzés után Rúben Amorim elsősorban a motivációt hiányolta játékosaiból.

„Nem akarok hazudni a játékosaimnak. A saját szurkolóink előtt nem játszhatunk így. Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, különösen az első félidőbenfakadt ki a Milan edzője.

„Készen kell állnunk arra, hogy háromnaponta pályára lépjünk és győzzünk, jelenleg azonban még nem tartunk ott, ahol kellene. De nem fogom feladni ezt a sorozatot. Amíg matematikailag van esélyünk a továbbjutásra, küzdeni fogunk benne, ahogyan a többi sorozatban is tesszük” – folytatta a portugál szakember, akinek csapata négy mérkőzésből hármat elveszített az Európa-ligában.

AC Milan's Portuguese coach Ruben Amorim reacts during the UEFA Europa League 1st round day 4 football match between AC Milan and Ferencvaros at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on November 5, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Rúben Amorim kifakadt a Fradi elleni vereség után
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Teljesen mindegy, ki kezd a csapatban, meg kell küzdenünk a második labdákért, és oda kell figyelnünk az apró részletekre. Nem a technikáról, a varázslatos megoldásokról vagy arról beszélek, hogy minden egyes mérkőzést meg kell nyernünk, hanem az apró dolgokról, azokról, amelyeket mi magunk irányíthatunk– tette hozzá Rúben Amorim.

Davide Bartesaghi, a Milan védője úgy érzi, csapatából hiányzott a megfelelő hozzáállás.

Mindent tudtunk az ellenfélről, tisztában voltunk azzal, mire számíthatunk. Egész héten jól edzettünk, és a derbi után megfelelő lelkesedéssel készültünk. A vészharangok csak akkor kezdtek megszólalni, amikor már a pályán voltunk. A második félidőben megpróbáltunk mindent megtenni a fordítás érdekében, de nem sikerült – kezdte a 20 éves játékos.

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Fotó: AFP/Marco Bertorello/Mairo Cinquetti
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Már a mérkőzés legelejétől hiányzott belőlünk a megfelelő hozzáállás. Azonnal reagálnunk kellett volna, ahelyett, hogy megvárjuk, amíg megbüntetnek minket a hibáinkért. Az ellenfél a mi hibáinkat kihasználva alakított ki helyzeteket. Most ki kell hevernünk ezt a vereséget, alaposan meg kell vizsgálnunk, mi ment félre, majd megfelelő elszántsággal és teljesen más csapatszellemmel kell nekivágnunk a következő mérkőzésnek” – tette hozzá a kétszeres olasz válogatott védő.

Az AC Milan három ponttal mindössze a 27. helyen áll az Európa-liga tabelláján. Rúben Amorim együttese legközelebb november 26-án lép pályára a sorozatban, amikor a görög Olympiakosz vendége lesz.

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