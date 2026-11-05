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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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A magyar rekordbajnok Ferencváros csütörtök este 18:45-től a San Siróban lép pályára a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan vendégeként. A csütörtök esti Európa-liga-mérkőzés előtt Borbély Balázs, a Fradi edzője kihirdette a kezdőcsapatát, amelyben két bombameglepetés is van.

A Fradi három mérkőzésből hármat nyert meg az Európa-liga alapszakaszában, ráadásul Borbély Balázs vezetőedző az utóbbi mérkőzéseken még azt is bevállalta, hogy több fiatal játékosnak is lehetőséget adott. Ennek oka, hogy a nemzetközi porondon teljesített fiatalpercek duplán számítanak a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai ajánlásának teljesítése szempontjából.

A Fradi az előző fordulóban a portugál Torreensét győzte le
A Fradi az előző fordulóban a portugál Torreensét győzte le
  • Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:
  • AC Milan (olasz) – Ferencvárosi TC (magyar)
  • Milánó, San Siro
  • Játékvezető: Urs Schnyder (svájci)

A Fradi kezdőcsapata az AC Milan elleni El-meccsen

A Ferencváros legutóbbi két EL-mérkőzésén Dibusz Dénes helyett a 20 éves Radnóti Dániel védte a csapat kapuját, aki nem is vallott szégyent. Az AC Milan elleni mérkőzésen Borbély Balázs nem variált a fiatalpercekkel, hanem a legerősebb csapatát küldi pályára a San Siróban, amelyben azért akadnak meglepetések.

Bekerült a kezdőbe az 50-szeres szlovák válogatott Matus Bero, valamint a támadósorban Bamidele Yusuf helyén a szélvészgyors Lenny Joseph futballozik majd. 

A Ferencváros kezdőcsapata:
Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Nagy Á., Bero – Zachariassen, Joseph, Birmancsevics.

Az AC Milan kezdőcsapata:
Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi – Hutchinson, Jashari, Musah, Cissé – Rabiot – Gonçalo Ramos. 

Az AC Milan–Ferencváros mérkőzést 18:45-től rendezik a milánói San Siróban. A találkozó játékvezetője a svájci Urs Schnyder lesz.

 

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