A Fradi történetének egyik legjobb légiósa kiváló formában kezdte a szezont. Kristoffer Zachariassen az Európa-liga alapszakaszában három-három góllal és gólpasszal vezeti a második számú európai kupasorozat kanadai táblázatát, de az NB I-ben is remek statisztikái vannak. Az élvonalban 11 meccsen négy gól és egy gólpassz áll a norvég középpályás neve mellett, így nem véletlenül merült fel annak lehetősége, hogy akár a magyar válogatottban is szerepeljen.

A Fradi norvég sztárja, Kristoffer Zachariassen remek formának örvend

Fotó: AFP

A Fradi légiósa szívesen játszana a magyar válogatottban

A norvég középpályás 2021 nyarán szerződött a Ferencvároshoz, vagyis már több mint öt éve Magyarországon futballozik. Korábban ugyan három alkalommal pályára lépett a norvég felnőttválogatottban, de mindhárom találkozó nem hivatalos mérkőzésnek minősült. Zachariassen ennek értelmében lehetne magyar válogatott, hiszen az öt év már eltelt, korábbi norvég szereplése pedig önmagában nem zárja ki, hogy a jövőben hazánkat képviselje.

A 32 éves játékost boldoggá tenné, ha újra szerepelhetne a norvég nemzeti csapatban, de arról is beszélt, megtiszteltetés számára, hogy egyesek a magyar válogatottba követelik.

„Már öt éve itt élek, imádom Magyarországot, Budapestet, a Ferencvárost. Hallom, tapasztalom, hogy néhány ember szeretné, hogy magyar válogatott legyek. Ez hatalmas megtiszteltetés.

Ha azt akarják, hogy tényleg pályára lépjek, nyitott lennék rá, de nehéz erről beszélni. Norvég vagyok, karrierem egyik legnagyobb büszkesége, hogy képviselhettem a válogatottat.

Nehéz kérdés, de nagyon megtisztelő, hogy néhány ember azt szeretné, hogy a magyar csapatban játsszak” – mondta az M4 Sportnak Zachariassen, hozzátéve, egyelőre senki nem kereste az MLSZ-től ezzel kapcsolatban.

Kristoffer Zachariassen szívesen játszana a magyar válogatottban

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Zachariassen egyelőre csak a Fradira koncentrál

„Ha megkeresnek, természetesen megfontolhatom, de nehéz erről beszélni, mivel hivatalos folyamat egyelőre nem indult el. Ez nem egy olyan dolog, amire külön fókuszálok, próbálom a lehető legjobbamat nyújtani minden meccsen, és megvárom, hogy történik-e valami.

Eddig nem történt semmi, és nem gondolom, hogy történni fog bármi is, már csak azért is, mert a magyar válogatott nagyon jó csapat, nagyon jó játékosaik vannak minden pozícióban.

Nem az van, hogy várok a meghívóra, csak próbálom a legjobbamat nyújtani” – tette hozzá a válogatottság kapcsán a norvég klasszis.