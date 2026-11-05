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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Csütörtök este 18:45-től a magyar rekordbajnok Ferencváros a hétszeres BEK- és BL-győztes AC Milan otthonában lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A sorozatban még százszázalékos magyar csapatot 6400 Fradi-szurkoló kísérte el a milánói összecsapásra, akik a mérkőzés előtt olyan hangulatot teremtettek, hogy még Kubatov Gábor is meghatódott.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke az AC Milan elleni mérkőzést megelőző délelőttön a közösségi oldalán tudatta, hogy 6400 szurkoló kísérte el a csapatot Milánóba.

Kubatov Gábor, Fradi, Ferencváros
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is meghatódott a szurkolók éneklésétől
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi-szurkolók elképesztő hangulatot teremtettek Milánóban

Csütörtök délután a Fradi-szurkolók hangpróbát tartottak a milánói Dóm téren. Több ezren énekeltek teli torokból, az olaszoknak is elállt a lélegzetük a látványtól és a hangulattól.

Ezzel egy időben Kubatov Gábor az AC Milan elnökével és vezetőségével ebédelt, miközben saját csapatának szurkolótáborát is megcsodálhatta.

„Ha tudnátok, milyen érzés az AC Milan elnökével és vezetőségével ebédelni, miközben idebent is halljuk csodálatos szurkolóink hangját! Felemelő és megható pillanat! Hajrá, Fradi!” – írta közösségi oldalán a Ferencváros elnöke.

Az AC Milan–Ferencváros mérkőzést 18:45-től rendezik a milánói San Siróban. A találkozó játékvezetője a svájci Urs Schnyder lesz.

 

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