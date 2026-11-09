A Ferencváros csütörtökön elképesztő bravúrt mutatott be az Európa-ligában, hiszen az olasz futball egyik legnagyobb sztárcsapatát, az AC Milant 2-0-ra legyőzte a San Siróban. A Fradi az NB I-ben sem hibázott, vasárnap ugyancsak 2-0 arányban múlta felül a Vasast az Illovszky Rudolf Stadionban.

A Fradi a Vasast is két vállra fektette

Fotó: Micheller Szilvia

NB I, 13. forduló:

Vasas-Fradi 0-2 (0-0)

gólszerzők: Maiga (65.), Bero (84.)

Vasas-Fradi: Kubatov Gábor nem hagyta szó nélkül az újabb sikert

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a szokásához híven a Facebook-oldalán üzent a zöld-fehéreknek.

„Hibátlan mérleggel zártuk a hetet. Győzelem Angyalföldön! Szép volt, fiúk!”

– posztolta a klubelnök, ismét fejet hajtva az El-ben aratott siker előtt, majd egy rövid videót is közzétett.

„Úgy látszik, mostanában csak 0-2-re tudunk végezni. Milánóban is, a Fáy utcában is. Jó meccs volt, de a végén bedaráltuk őket. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – mondta Kubatov.

A Fradi legutóbb az NB I első fordulójában kapott ki a Pakstól, azóta nem talált legyőzőre tétmeccsen,

ami azt jelenti, hogy a csapat 22 mérkőzés óta veretlen.

A Ferencváros a Vasas elleni 2-0s sikerével fellépett a tabella második helyére, a vesztett pontok tekintetében pedig a legjobb csapatnak számít a labdarúgó NB I-ben.

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