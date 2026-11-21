A Ferencváros frissen megválasztott elnökségi tagja, Lipcsei Péter is megszólalt a sportot érintő, tervezett összeférhetetlenségi törvény ügyében. A Fradi legendája szerint a ferencvárosi közösség pontosan tisztában volt a készülő jogszabálytervezettel, amikor október 27-én bizalmat szavazott neki és a további vezetésre felkérte Kubatov Gábort.
Lipcsei hangsúlyozta: az FTC több száz tagja annak ismeretében választotta be az elnökségbe, hogy a parlament előtt van a sportszervezetek vezetését érintő törvényjavaslat. Ennek ellenére a tisztújító közgyűlésen önként vállalták a feladatot, és egyértelműen kiálltak a klub jelenlegi vezetése mellett.
A korábbi és jelenlegi ferencvárosi sportolók, edzők és klublegendák már októberben nyílt levélben tiltakoztak a tervezett szabályozás ellen. Az aláírók szerint a törvény súlyosan korlátozná a sportszervezetek önállóságát, ha az állam jogszabályban határozná meg, hogy kik tölthetnek be vezető tisztséget egy-egy nagy sportegyesületben. A javaslat ugyanis megtiltaná, hogy korábbi politikai felsővezetők és országgyűlési képviselők nagy sportszervezetek elnökei legyenek.
A Fradi legendái aláírták a kezdeményezést
A kezdeményezés eredetileg 89 aláíróval indult, majd további 67 sportoló csatlakozott hozzá. Lipcsei most bejelentette, hogy újabb 61 egykori és jelenlegi sportoló, bajnok és klublegenda írta alá a nyílt levelet, így még többen emelték fel szavukat a tervezett törvény ellen.
A ferencvárosi legenda szerint Kubatov Gábor vezetése alatt az FTC sikeresebbé és erősebbé vált, ezért az aláírók továbbra is őt tartják a klub eredményes jövője egyik biztosítékának. Lipcsei és a kezdeményezés résztvevői arra kérik a törvényhozókat, hogy
ne avatkozzanak bele sem a Ferencváros, sem más magyar sportegyesületek életébe azzal, hogy jogszabályban határozzák meg, ki lehet az elnökük vagy az elnökségük tagja.
"Maradjon a sport a mi világunk!"
A kezdeményezéshez csatlakozó 217 legenda, bajnok, sportoló, munkatárs listája:
Az FTC egykori és mai labdarúgói, valamint edzői:
Rákosi Gyula, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Bálint László, Horváth László, Szokolai László, Mucha József, Vépi Péter, Takács László, Pogány László, Máté János, Lipcsei Péter, Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Albert Flórián, Telek András, Lisztes Krisztián, Szűcs Mihály, Leandro de Almeida, Keller József, Dragóner Attila, Bánki József, Fischer Pál, Dzurják József, Koch Róbert, Szántó Gábor, Zoran Kuntics, Goran Kopunovics, Dejan Milovanovics, Topor Antal, Dukon Béla, Mátyus János, Murai Sándor, Bojan Lazics, Haaz Ferenc, Zsinka János, Szkukalek Igor, Holló Richárd, Gyömbér Gábor, Palásthy Norbert, Sowunmi Thomas, Deák Sándor, Balogh Tamás, Gyepes Gábor, Igor Nicsenko, Sigér Dávid, Nagy Zsolt, Jagodics Zoltán, Galambos Antal, Pinte Attila, Böde Dániel, Dibusz Dénes, Botka Endre, Kristoffer Zachariassen, Varga Ádám, Pintér Attila, Nyilas Elek, Gróf Dávid, Pászka Lóránd, Kincses Sándor, Zsivóczky Gyula, Strausz László, Karába János, Rab Tibor, Csizmadia Csaba, Balog Zoltán, Prukner László, Mészöly Pál, Pintér Ádám, Domján László, Judik Péter, Nagy Ádám, Corbu Marius, Szécsi Gergő, Nagy Olivér, Könczeyné Fenyvesi Evelin, Lászka Balázs, Kű Lajos.
Az FTC-t gyerekkora óta kedvelő és tisztelő erdélyi legenda: Bölöni László.
Az FTC egykori vízilabdázói, edzői közül: Gerendás György, Kásás Zoltán, Nyéki Balázs, Bíró Attila, Csizmadia Zsolt, Loványi Róbert, Szakonyi Ferenc, Rázga Zoltán, Dóczi István, Fazekas Zoltán, Tóth László, Pető Attila, Gárdonyi András, Korényi Balázs, Katona Norbert, Petrovics Mátyás, Matajsz Márk, Szollár László.
Az FTC egykori és mai kézilabdázói közül: Takácsné Giba Márta, Csulikné Bozó Éva, Lelkesné Tomann Rozália, Berzsenyi Mária, Kökény Beatrix, Pádár Ildikó, Szarka Éva, Fiedler Adrienne, Fiedler Erika, Hesz Ágnes, Olasz Mária, Tóth Beatrix, Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, Simon Petra, Márton Gréta, Hársfalvi Júlia, Bordás Réka, Emily Vogel, Angela Malestein.
Az FTC egykori és mai jégkorongozói közül: Raffa György, Kassai György, Mészöly András, Kereszty Ádám, Simon V. László, Farkas András, Muhr Albert, Hajzer János, Hudák Gábor, Deák Miklós, Csánk László, Mayer Zsolt, Póznik György, Fodor Szabolcs, Simon Ferenc, Juhász Zsolt, Horváth Csaba, Kiss Tibor, Mickiewicz Tibor., Mihalik András, Hadobás Zétény.
Az FTC egykori tornászai közül: Sivadó János, Puskás Jenő, Balázs Krisztián, Deák Kati, Nagy Zoltán, Babos Ádám, Tóth Géza, Kerekes Zsombor, Puskás Péter, Puskás Barnabás, Tóth Levente, Reszeli Péter, Kiss Gergely.
Az FTC egykori birkózói közül: Sike András, Bácsi Péter, Szőnyi János, Fodor Zoltán, Gál Henrik, Petrezselyem Antal, Bíró László, Németh Iván.
Az FTC egykori és mai atlétái közül: Gresa Lajos, Vágóné Solti Mária, Molnár Attila, Fejős Mihály, Vágó András, Takács Ákos, Kazi Tamás, Deák Katalin, Pákozdi Krisztina.
Az FTC egykori ökölvívói közül: Kovács Kokó István, Kótai Mihály, Bedák Pál.
Az FTC egykori és mai kajak-kenu versenyzői közül: Dunai Imre, Kucsera Gábor, Zala György, Adolf Balázs, Hofer Bianka, Szegedi Angelina, Rugonfalvi-Kiss Janka.
Az FTC egykori és mai vívói közül: Szemes Gergő, Szabados Gábor, Szabados Kristóf, Tóth Gergely.
Az FTC egykori és mai bajnok kerékpározói közül: Bodnár József, Hóbor Lajos, Papp László, Nagy Gábor, Bidó Lajos, Kiss László, Bátai György, Matúz Etelka.
Az FTC egykori bajnok tekézője: Szenczi Judit.
Az FTC egykori kosárlabdázója: Újvári Eszter.
A Rudas-rend tagjai közül: Kis Imre, Szántay Balázs, Hermány Csaba, Kaszás Pál, Simon Sándor, Hélisz József, Huber Szebasztián, Eperjes Károly, Lóránt Sándor, Prohászka János, Tobak Csaba, Almássy Kornél, Orbán Attila, Gabrovitz Zoltán, Molnár Péter, Wlach László.
Az FTC-t hosszú évek, évtizedek óta szolgálók közül: Albert Magdolna, Füredi Annamária, dr. Springer Miklós, Rieb György, Czakó Péter, Németh Károly, Kökény Antal, Lipcsei Gábor, Sas Sándor.