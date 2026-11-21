A Ferencváros frissen megválasztott elnökségi tagja, Lipcsei Péter is megszólalt a sportot érintő, tervezett összeférhetetlenségi törvény ügyében. A Fradi legendája szerint a ferencvárosi közösség pontosan tisztában volt a készülő jogszabálytervezettel, amikor október 27-én bizalmat szavazott neki és a további vezetésre felkérte Kubatov Gábort.

A Fradi sikeres időszakot tudhat maga mögött Kubatov Gábor vezetésével

Fotó: Szabolcs László

Lipcsei hangsúlyozta: az FTC több száz tagja annak ismeretében választotta be az elnökségbe, hogy a parlament előtt van a sportszervezetek vezetését érintő törvényjavaslat. Ennek ellenére a tisztújító közgyűlésen önként vállalták a feladatot, és egyértelműen kiálltak a klub jelenlegi vezetése mellett.

A korábbi és jelenlegi ferencvárosi sportolók, edzők és klublegendák már októberben nyílt levélben tiltakoztak a tervezett szabályozás ellen. Az aláírók szerint a törvény súlyosan korlátozná a sportszervezetek önállóságát, ha az állam jogszabályban határozná meg, hogy kik tölthetnek be vezető tisztséget egy-egy nagy sportegyesületben. A javaslat ugyanis megtiltaná, hogy korábbi politikai felsővezetők és országgyűlési képviselők nagy sportszervezetek elnökei legyenek.

A Fradi legendái aláírták a kezdeményezést

A kezdeményezés eredetileg 89 aláíróval indult, majd további 67 sportoló csatlakozott hozzá. Lipcsei most bejelentette, hogy újabb 61 egykori és jelenlegi sportoló, bajnok és klublegenda írta alá a nyílt levelet, így még többen emelték fel szavukat a tervezett törvény ellen.

A ferencvárosi legenda szerint Kubatov Gábor vezetése alatt az FTC sikeresebbé és erősebbé vált, ezért az aláírók továbbra is őt tartják a klub eredményes jövője egyik biztosítékának. Lipcsei és a kezdeményezés résztvevői arra kérik a törvényhozókat, hogy

ne avatkozzanak bele sem a Ferencváros, sem más magyar sportegyesületek életébe azzal, hogy jogszabályban határozzák meg, ki lehet az elnökük vagy az elnökségük tagja.

"Maradjon a sport a mi világunk!"

