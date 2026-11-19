Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Ferencváros történelmi sikert aratott az AC Milan otthonában (2-0) az Európa-ligában, ám a milánói bravúr után kellemetlen hírek érkeztek a magyar bajnok számára. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) súlyos pénzbüntetéssel sújtotta a zöld-fehéreket, ráadásul a döntés a Fradi szurkolóit is érintheti a jövőben.
Súlyos büntetést kapott a Fradi, a szurkolók is bajba kerülhetnek
A Ferencváros november 5-én 2–0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel sorozatban negyedik győzelmét aratta az Európa-liga ligaszakaszában. Borbély Balázs együttese Lenny Joseph duplájával diadalmaskodott az olasz sztárcsapat otthonában, ám a történelmi siker után nem sokkal rossz hírt kaptak a zöld-fehérek.
Az UEFA a hivatalos fegyelmi határozatában 35 ezer eurós, vagyis megközelítőleg 13 millió forintos pénzbüntetést szabott ki a Ferencvárosra a Milan elleni mérkőzésen történt szurkolói szabályszegés miatt. A november 18-án nyilvánosságra hozott döntés szerint a büntetés oka a pirotechnikai eszközök használata volt.
Az európai szövetség azonban nem állt meg a pénzbírságnál, ugyanis egy további, a szurkolókat is érintő szankcióról döntött.
Az UEFA megtiltotta, hogy a Ferencváros vendégjegyeket értékesítsen a következő idegenbeli európai kupamérkőzésére, a büntetés végrehajtását ugyanakkor két évre felfüggesztette.
Ez azt jelenti, hogy a Fradi szurkolói egyelőre továbbra is elkísérhetik kedvenceiket a nemzetközi kupamérkőzésekre, ám egy újabb hasonló szabályszegésnek már komoly következményei lehetnek. Amennyiben a következő két évben ismét fegyelmi vétség történik, az UEFA elrendelheti a korábban kiszabott jegyértékesítési tilalom végrehajtását.
A próbaidő november 18-án kezdődött, és 2028 novemberéig tart. Fontos ugyanakkor, hogy a közel 13 millió forintos pénzbírságot nem függesztették fel, azt a Ferencvárosnak mindenképpen meg kell fizetnie.
A Milan elleni találkozó után egyébként a magyar szurkolók viselkedése is komoly visszhangot váltott ki Olaszországban. A mérkőzés előtti milánói események kapcsán Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is megszólalt. Az UEFA mostani határozata azonban nem a belvárosban történt szurkolói megnyilvánulásokat, hanem kizárólag a stadionban használt pirotechnikai eszközöket jelölte meg a büntetés indokaként.
A Ferencváros számára mindez különösen kellemetlen, hiszen a csapat remekül szerepel a nemzetközi porondon. A zöld-fehérek négy forduló után hibátlan mérleggel állnak az Európa-ligában, és egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy kiharcolják az egyenes ági továbbjutást a nyolcaddöntőbe.