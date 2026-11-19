Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Ferencváros történelmi sikert aratott az AC Milan otthonában (2-0) az Európa-ligában, ám a milánói bravúr után kellemetlen hírek érkeztek a magyar bajnok számára. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) súlyos pénzbüntetéssel sújtotta a zöld-fehéreket, ráadásul a döntés a Fradi szurkolóit is érintheti a jövőben.

Súlyos büntetést kapott a Fradi a szurkolók pirotechnikai eszközhasználata miatt Fotó: Alessio De Marco / ZUMA Press Wire

Súlyos büntetést kapott a Fradi, a szurkolók is bajba kerülhetnek

A Ferencváros november 5-én 2–0-ra legyőzte az AC Milant a San Siróban, ezzel sorozatban negyedik győzelmét aratta az Európa-liga ligaszakaszában. Borbély Balázs együttese Lenny Joseph duplájával diadalmaskodott az olasz sztárcsapat otthonában, ám a történelmi siker után nem sokkal rossz hírt kaptak a zöld-fehérek.

Az UEFA a hivatalos fegyelmi határozatában 35 ezer eurós, vagyis megközelítőleg 13 millió forintos pénzbüntetést szabott ki a Ferencvárosra a Milan elleni mérkőzésen történt szurkolói szabályszegés miatt. A november 18-án nyilvánosságra hozott döntés szerint a büntetés oka a pirotechnikai eszközök használata volt.

Az európai szövetség azonban nem állt meg a pénzbírságnál, ugyanis egy további, a szurkolókat is érintő szankcióról döntött.