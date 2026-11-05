A Fradi szenzációsan kezdett az AC Milan otthonában. Borbély Balázs csapata lefocizta az olasz sztárcsapatot, több nagy helyzetet is kialakított a San Siróban, a vezetést azonban nem tudta megszerezni.

A Fradi szenzációs meccset játszott a San Siróban

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke már az első félidőt követően is írt a közösségi oldalára: „Zseniális első félidő! Hatalmas helyzeteink voltak! Akkor is, csak azért is: HAJRÁ, FRADI!” – írta a Facebookon a Fradi nemrég újraválasztott elnöke.

A Fradi elnöke üzent a San Siróban véghez vitt csoda után

A fordulás után aztán a Fradi gólra váltotta helyzeteit, és a haiti válogatott Lenny Joseph duplájával győzni tudott a San Siróban.

A mérkőzés után Kubatov Gábor egyetlen mondattal üzent a Facebookon:

„A szebb napok most vannak!” – olvasható a Fradi elnökének sokatmondó üzenete.

A Ferencváros történelmi győzelmet aratott, ugyanis ezt megelőzően 50 éve nyert magyar klubcsapat a legendás San Siróban: akkor a Bp. Honvéd az Internazionalét múlta felül 1–0-ra.

A Fradi az európai kupaporondon az idei szezonban a selejtezőkkel együtt mind a 12 mérkőzésén veretlen maradt.

Borbély Balázs csapata a november 26-i ötödik fordulóban a szlovén Celjét fogadja.